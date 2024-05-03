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ESG企業永續獎／中華電奪最高榮譽

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信榮獲2024遠見ESG企業永續獎「年度榮譽榜」最高榮耀，由中華電信董事長郭水義（右）代表領獎，前行政院長、陽明交通大學終身榮譽教授毛治國（左）頒獎。 中華電信／提供
中華電信榮獲2024遠見ESG企業永續獎「年度榮譽榜」最高榮耀，由中華電信董事長郭水義（右）代表領獎，前行政院長、陽明交通大學終身榮譽教授毛治國（左）頒獎。 中華電信／提供

中華電信（2412）積極推動永續發展，治理績效再獲ESG評鑑大獎肯定，中華電信昨（2）日於遠見ESG企業永續獎頒獎典禮中榮登「年度榮譽榜」最高榮耀，中華電信連續三年蟬聯遠見ESG企業永續獎「綜合績效－電信暨資通訊業組」首獎，此次並榮獲「傑出方案–低碳營運組」楷模獎，中華電信強調，堅持以永續發展為基礎的理念，及公司落實低碳環境及與地球、社會共融的作為，深受外界肯定。

中華電信董事長郭水義表示，面對地球極端氣候現象，中華電信重視落實氣候行動計劃，除先承諾2030碳排減半、2030 EV100、2040 RE100、2050達成淨零碳排，去年也通過SBTi近程目標審查，確實將節能減碳舉措融入日常營運，而在生物多樣性，公司承諾2030年實現生物多樣性的淨正向影響（Net Positive Impact）和無淨毀林（No Net Deforestation)目標。

郭水義指出，運用集團科技能量，自主研發「碳智雲碳盤查系統」及「EOC能源集中監控系統」，碳智雲碳盤查系統透過能源數據統計分析及科學化管理，協助企業事半功倍完成碳盤查；EOC能源監控系統能協助企業即時掌握超過80%的耗能資訊，有效監控節能成效，也推展至外部集團子公司、供應商及客戶，共同邁向淨零數位轉型。

郭水義表示，中華電信除於2022年領先國內同業實施內部碳費，更創設內部碳費基金機制，鼓勵員工提出創新減碳作為，並加速低碳技術、創新工法及綠色產品發展，發揮業務轉型綜效。

郭水義指出，中華電信的營收成長與碳排放呈反向關係，相較2020年營收成長5.7%，碳排放卻減少14%，即可證明企業（人）與環境可以雙贏，將推動產業生態鏈淨零轉型，實踐和環境永續共好理念。

為將ESG內化為企業DNA，中華電信表示，強化董事會職能方面，擴大董事參與重要ESG及風險管理議題，將高階經理人變動薪酬與ESG績效連動，2023年連動15%，2024年提升至25%，將逐年提高，更領先同業制訂「高階經理人獎勵性薪酬索回政策」。

ESG 中華電信

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