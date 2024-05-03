綠色行動力論壇／大亞集團董事長沈尚弘 企業減碳 動作要快

大亞集團（1609）董事長沈尚弘昨（2）日表示，環境部公布碳排量2.5萬噸以上、約500家企業才要課徵碳費，消息一出或許有人因為沒在名單內鬆了一口氣，但是不要高興太早，因為很快會波及到其他產業，而且影響會非常大。他呼籲企業，盡早完成碳足跡盤查、訂定節能減碳藍圖。

沈尚弘認為，碳費下一階段波及產業會愈來愈多，有一天即便沒有外銷的產業，因為站在地球上，身為地球公民勢必也要重視這項問題。

對於碳費標準應該如何訂？沈尚弘指出，未來台灣碳費標準目前市場猜測差距相當大，不過若以碳交易所首批開賣的定價，可能發現台灣企業普遍對碳費標準沒有概念、不知道其價值，他認為未來對碳權需求一定會逐步上升，假設需求強勁，交易價格勢必會走高，這也代表供給方在利潤提升下勢必會加入，屬於正向循環，他認為將可帶動台灣碳交易更熱絡，樂見此方向發展。

但沈尚弘建議，政府面對碳費徵收必須更謹慎，假設徵收過高，對國內GDP、通膨與物價指數勢必會有負面影響；假設徵收過低，到時候企業外銷到歐盟國家，可能還要補貼碳費。無論高或低，他都建議，企業可以使用更多再生能源，降低碳排。

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