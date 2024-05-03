ESG企業永續獎／中信銀 推動公益繳佳績

中信銀長期落實企業社會責任，攜手中國信託慈善基金會推動「台灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」（簡稱「台灣夢計畫」），以建立反饋與改善機制，協助在地社區整合並導入專業資源陪伴兒少，致力解決台灣社會問題的決心，於昨（2）日獲得第20屆《遠見》ESG企業永續獎傑出方案「公益推動組」楷模獎殊榮。

第20屆《遠見》ESG企業永續獎假台北遠東香格里拉飯店舉行贈獎典禮，中國信託金融控股（2891）公司副總經理林永勝代表領獎，林永勝表示，每一個「台灣夢計畫」的孩子，都是中國信託的孩子。

中國信託自2015年起與衛生福利部合作推動「台灣夢計畫」，提供弱勢兒少多元陪伴課程、營養餐食等，凝聚社區志工共同投入計畫，幫助資源匱乏的孩子獲得更好的照顧。

以「社區的孩子，就是我們的孩子」為「台灣夢計畫」核心理念，深入全台各縣市，結合公部門、企業及在地社區資源與力量，運用「同村共養」概念，改善偏鄉孩童課後照顧問題，發展社區自主的兒少社會安全網絡，至今已設立26個偏鄉及離島的社區築夢基地、凝聚689位社區志工攜手幫助516位孩子，不僅培養孩子的健康力、多元能力與社區認同，更打造在地安全網絡，用最美的人情味守護下一代。

中國信託銀行也藉由「台灣夢計畫」向下扎根建立理財及識詐能力，日前特別安排中信銀行副董事長詹庭禎，董事許妙靜、獨立董事楊聲勇、劉長春、季崇慧、中國信託金控獨立董事許文彥化身中國信託愛心志工，前往「台灣夢計畫」久如社區，透過寓教於樂的方式，讓孩童接觸金融詐騙議題，加強防詐意識，擴大金融影響力。

此外，中國信託也導入社會投資報酬率（Social Return On Investment，簡稱「SROI」）制度評估「台灣夢計畫」，經綜合計算分析，「台灣夢計畫」每投入1元於該社區，可產生4.26元社會價值。中國信託秉持We are family品牌精神，深耕慈善、反毒、體育、教育與藝文等五大公益面向，將持續透過核心競爭力，啟動善的循環回饋社會。

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