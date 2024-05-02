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宏碁智醫與嘉義市政府衛生局合作 共同擴大健篩服務量能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
嘉義市整合性健康篩檢啟動記者。宏碁／提供
嘉義市整合性健康篩檢啟動記者。宏碁／提供

嘉義市政府衛生局於2日於聖馬爾定醫院舉辦整合性健康篩檢記者會，會中宣布與宏碁智醫（6857）合作加入健康篩檢行列，將宏碁智醫AI輔助篩檢軟體列為今年健檢生力軍，並持續擴大整合性健康篩檢服務量能，為市民提供良好的健康生活品質。

宏碁智醫將結合現有的胸腔X光巡迴篩檢業務，透過旗下骨質密度異常篩檢軟體VeriOsteo OP，藉由AI輔助協助醫事人員判斷受檢者骨質密度異常，發現異常即協助轉介醫院治療，讓更多民眾接觸到便利的骨質密度篩檢服務，把握早期發現、早期治療的機會，共同促進健康生活。

嘉義市已連續18年辦理整合性健康篩檢，健檢活動將於即日起開跑至10月份，今年更加入宏碁智醫骨質密度異常篩檢軟體，積極把關市民的健康。宏碁智醫為宏碁集團旗下第一家以AI醫療為核心產品的子公司，聚焦人工智慧在「預防醫學」領域的專業技術，研發「智慧醫材軟硬體整合解決方案」，期許以科技帶來更便捷的AI篩檢工具，進而為整合性健康篩檢提高篩檢效率！

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