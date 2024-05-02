遠東醫電攜手高雄榮總 建首間全雲端遠距醫療照護中心

遠東醫電2日宣布，已於4月30日與高雄榮民總醫院舉行「智慧醫療暨遠距醫療照護中心」合作簽約暨揭牌儀式，雙方共同攜手打造台灣第一所符合ISO資安認證的全雲端遠距醫療照護中心，未來可作為全台灣醫學中心的先驅示範場域。

此次「智慧醫療暨遠距醫療照護中心」合作簽約儀式，由遠東醫電董事長暨總經理鄧俊男、和高雄榮總院長陳金順代表雙方主簽，海洋委員會主任委員管碧玲、台灣微軟專家技術事業群總經理吳子強、日月光半導體副總經理李叔霞、漁業署副組長楊文賢、威盛保經協理朱力學見證。

遠東醫電與高雄榮總借助國際雲端大廠微軟公用雲端服務平台Microsoft Azure，共同打造台灣第一所全雲端遠距醫療照護中心，未來將作為全台灣醫學中心的先驅示範場域，以加速實現未來大家醫平台、在宅醫療的願景。

此外，雙方亦將合作成立遠洋漁業遠距醫療服務平台及海外企業醫療諮詢平台，遠洋漁船船員遠距醫療服務已率先導入台灣鮪魚公會企業，海外則結合馬來西亞檳城班台醫院，服務半導體封測大廠日月光馬來西亞廠員工。

在簽約儀式完成之後，高雄榮總旋即舉辦揭牌活動，智慧醫療暨遠距醫療照護中心預計於5月上線運作，屆時即可接受全台各醫療院所訂閱，

在新冠疫情期間，凸顯線上看病的重要及便利，隨著通訊診察趨勢興起、通訊技術改變，加上衛生福利部發布修正《通訊診察治療辦法》後，預料未來線上看診需求仍將有增無減。待全雲端遠距醫療照護中心上線後，如以1萬套醫療機構加入訂閱服務的規模來看，每套每月100美元的訂閱授權金估算，則一年可望帶來的產值將上看新台幣3.5億到3.6億元。

衛生福利部修正《通訊診察治療辦法》，自2024年7月1日起，將多開放5種特殊情形的病人，可以適用通訊診察，預估受惠民眾可達到247萬人。

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