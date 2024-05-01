Staub聯手皆川明推海洋雕花鍋 50周年圖騰款搶手

臉書社團「我愛Staub鑄鐵鍋」日前舉辦「皆川明海洋雕花鍋-深海心語徵文曬圖活動」，由於這只鍋是Staub 50年來第一次有設計師以海洋元素入鍋，圖案特殊，也是限量款鑄鐵鍋，引來長期潛水熱愛圖騰鍋的愛好者們競相浮出水面發長文、拍美照，意外地造成搶購圖騰鍋熱潮。

皆川明是一位日本服裝設計師，現在是美好生活設計師，1967年出生於東京，本來以為自己會是田徑運動員，卻因受傷而終止，一趟歐洲旅行接觸了工坊，18歲到工廠開始學習裁縫和打版，實際製作各類的織品，還在夜間部學校進修學習專業，一直到27歲創立自己的品牌。

自稱只愛拍美鍋不愛上菜的社友陳玉秋說，圖騰鍋一直是自己收集的目標，這次新款海洋雕花鍋是Staub50年來第一次與日本設計師皆川明一起創造、以海洋元素為主題的圖騰鍋，在日本也是讓郭迷驚為天人。

此次活動最大獎是高雄承億酒店 - 皆川明藝術房 住宿一晚，還含早餐與下午茶，獎品吸引人，陳玉秋說她想努力爭取看看。

陳玉秋把皆川明的海洋雕花鍋與大樹金鑽鳳梨結合 ，作出三道料理，將實用與美麗兼具的海洋雕花鍋，融合在料理中。

同為手作創作的Lydia Lee則說，皆川明的設計有種沉澱後的內斂跟日本傳統底蘊的交織，是很自然的色系，他的鈴鼓圖案在布料、服裝、餐具和水壺 、膠帶等日用品都看得到，成為皆川明風格的標誌。

因為海洋鍋讓自己認識了皆川明這麼一位了不起的藝術家，尤其他吃苦耐勞與堅持的毅力，值得我們學習。 Lydia Lee用皆川明設計的海洋橢圓鍋煮草菇蘿蔔雞湯，令人食指大動。圖/截取自網路Facebook平台我愛Staub鑄鐵鍋社團

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