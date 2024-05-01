回補過去吸收金額 中油5月桶裝瓦斯不調價
中油今天宣布明天凌晨零時起，5月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
中油表示，液化石油氣類價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依公式計算結果，113年5月份液化石油氣每公斤應調降新台幣1.1元，但為配合政府穩定物價政策，尚未調足的吸收金額每公斤達16.3元，因此113年5月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額。
至於未回補吸收金額每公斤15.2元，將於日後國際價格跌價時再行回補。
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