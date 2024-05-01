回補過去吸收金額 中油5月桶裝瓦斯不調價

亞洲到北美線的現貨市場價格5月出現詭譎情況，大部分的航商對於5月GRI要加收多少都猶豫不決，萬海（2615）北美線喊漲，美西漲15%、美東漲11%，也代表沒有簽約的客戶，5月想找便宜的艙位上船已經非常難。

2024-05-01 12:46