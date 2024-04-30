南寶轉投資公司瑋傑科技 高雄路竹新廠落成啟用

關注綠色循環產業，南寶（4766）轉投資公司、循環經濟廠瑋傑科技，可將廢塑膠再利用成燃料，在持續拓展新客戶下，台南善化廠產能已近滿載，為此新建高雄路竹新廠，日前正式落成啟用並取得廢塑膠再利用許可，隨新產能逐步開出，產量與營收可望持續提升。

另外，瑋傑高雄路竹廠已向經濟部申請D類個案再利用，所能處理的廢棄物種類持續增加中，並持續招募人才。

瑋傑科技董事長陳一義表示，在燃料品質方面，瑋傑科技產出的高減碳固體再生燃料（SRF），其熱值高於高熱煤，代表燃燒時產生的熱量較高，有較好的發電量。此外，產品硬度需要有適合的結實度才能有好的燃燒效率，若燃料棒鬆垮不僅燃燒效率低，且於燃燒過程中其粉灰易產生戴奧辛及造成空污。

由於戴奧辛為氯化物燃燒或氧化所產生之污染物，含氯量被視為戴奧辛污染的主要因素，目前國家標準SRF的含氯量標準是＜3%，最高級是＜0.2%，瑋傑科技SRF目前出貨品質含氯量控制在＜0.05%，遠低於國家最高級標準。

南寶於2022年投資瑋傑科技，目前持股約23%。南寶期許「綠色永續」成為核心競爭力之一，瑋傑科技目前協助南寶回收碳纖維製程相關廢棄物，有助於南寶提升廢棄物回收再利用率，減少垃圾掩埋量和焚化帶來的環境問題，將廢棄物製成高減碳固體再生燃料（SRF）同時也協助下游廠商提升減碳效益，邁向淨零，達成碳中和的目標。

瑋傑科技將廢塑膠及其混合物回收後再製成燃料，藉由添加獨家發明專利配方，從原料、製程到產品皆保持潔淨，成為符合空汙標準的高減碳固體再生燃料（SRF）。瑋傑科技並可將此優質回收再製燃料，供應鍋爐廠及汽電共生廠取代煤炭以用來發電及產生蒸氣，同時達成廢塑膠回收處理、控制汙染、減碳和生電四大綠色永續目的。同時和燃煤相較，客戶端的成本甚至更低。

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