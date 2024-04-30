快訊

「土耳其人」注意！Google One漲價1倍網友哀號 驚見這狀態：年繳便宜翻掉

陸10年內主宰全球智能電動車市場？雷軍、李斌恐非說大話

日女童鐵道送命！「第四種平交道」安全存廢問題

南寶轉投資公司瑋傑科技 高雄路竹新廠落成啟用

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

關注綠色循環產業，南寶（4766）轉投資公司、循環經濟廠瑋傑科技，可將廢塑膠再利用成燃料，在持續拓展新客戶下，台南善化廠產能已近滿載，為此新建高雄路竹新廠，日前正式落成啟用並取得廢塑膠再利用許可，隨新產能逐步開出，產量與營收可望持續提升。

另外，瑋傑高雄路竹廠已向經濟部申請D類個案再利用，所能處理的廢棄物種類持續增加中，並持續招募人才。

瑋傑科技董事長陳一義表示，在燃料品質方面，瑋傑科技產出的高減碳固體再生燃料（SRF），其熱值高於高熱煤，代表燃燒時產生的熱量較高，有較好的發電量。此外，產品硬度需要有適合的結實度才能有好的燃燒效率，若燃料棒鬆垮不僅燃燒效率低，且於燃燒過程中其粉灰易產生戴奧辛及造成空污。

由於戴奧辛為氯化物燃燒或氧化所產生之污染物，含氯量被視為戴奧辛污染的主要因素，目前國家標準SRF的含氯量標準是＜3%，最高級是＜0.2%，瑋傑科技SRF目前出貨品質含氯量控制在＜0.05%，遠低於國家最高級標準。

南寶於2022年投資瑋傑科技，目前持股約23%。南寶期許「綠色永續」成為核心競爭力之一，瑋傑科技目前協助南寶回收碳纖維製程相關廢棄物，有助於南寶提升廢棄物回收再利用率，減少垃圾掩埋量和焚化帶來的環境問題，將廢棄物製成高減碳固體再生燃料（SRF）同時也協助下游廠商提升減碳效益，邁向淨零，達成碳中和的目標。

瑋傑科技將廢塑膠及其混合物回收後再製成燃料，藉由添加獨家發明專利配方，從原料、製程到產品皆保持潔淨，成為符合空汙標準的高減碳固體再生燃料（SRF）。瑋傑科技並可將此優質回收再製燃料，供應鍋爐廠及汽電共生廠取代煤炭以用來發電及產生蒸氣，同時達成廢塑膠回收處理、控制汙染、減碳和生電四大綠色永續目的。同時和燃煤相較，客戶端的成本甚至更低。

廢棄物 戴奧辛 減碳

延伸閱讀

高雄男鞭炮炸完分局又丟南打 精神狀況不穩被強制就醫

高雄汽電共生減煤會議 市府致力2025脫煤

碳費3子法今天預告 學者批：只是國家減碳安慰劑

影／不肖業者買廢塑膠灌水泥...欲偷工減料反自食惡果

相關新聞

影／京華城控八大「被霸凌」事蹟 陳玉坤：37年來沒有任何台北市長圖利

京華城30日以聲明稿形式刊登五大報全版，再次重申對容積率的取得過程一切合法，並舉行記者會提出三點聲明及八點霸凌；京華城董...

影／陳玉坤：京華城20%容獎依都市計畫法第24條自提 無任何一任市長圖利

京華城董事長陳玉坤30日在「京華城被霸凌的前世今生」記者會中指出，京華城560%容積是基準容積，是當初工業土地變更為第三...

地震效應汰換電梯戰開打 永佳捷搶百億商機

403大地震後迄今近一個月，永佳捷電梯總經理蔡定憲，根據營建署統計全台20年以上電梯超過8萬4千台，以電梯平均壽命20年...

市場需求回溫！華新5月盤價開漲 最高每公噸漲5,000元

華新麗華（1605）30日開出5月盤元牌價，受到生產成本大漲、市場需求回溫下，除400系維持平盤外，其餘300系、316...

流通商戰／超商雙雄變全台灣最大手搖飲店 搶近千億商機外還布局什麼？

儘管還未進入炎夏，天氣已熱。據估計，台灣手搖飲市場規模每年高達近千億元，去年總銷售杯數就高達近11億杯，市場早已殺成一片紅海。不過，超商二哥全家日前大動作宣布跨足手搖飲，超商龍頭7-ELEVEN也有新動作跟進，「超商雙雄」搖身一變成為台灣最大規模飲料店，超商雙雄搶進這個領域，背後著眼點是什麼？又有何種優勢？ 台灣手搖飲料可說是歷久不衰，近年更是百花齊放，街頭處處可見各式手搖飲的小店或連鎖店。根據統計，店數最多的原為清心福全，共有近1000家店；而以品牌來說，更是有數百個之多，去年總銷售杯數近11億杯，足以反映出台灣人有多愛喝手搖飲料。

大地震後買盤轉向？房仲：成屋市場降溫

住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台4月交易量較3月減少7%，但比去年同期增加16%，區域表現上台南與新北表現較強，其餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。