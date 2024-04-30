好市多拓點台中衝第三店 市場預期將帶動周邊房價
好市多（Costco）持續加碼投資台灣。台中市經發局昨（29）日證實，好市多將在台中開設第三間分店，可能落腳海線。好市多表示，目前持續尋找合適地點做展店評估，不便公布細節。
市調顯示，台中兩間好市多分店周邊商圈蓬勃，房價也比同行政區高出9%至23%，第三間分店雖尚未公布地點，但已讓周邊房市掀起漣漪。
好市多賣場周邊生活機能便利，也帶動房價上漲。台中市長盧秀燕日前表示，中部地區加起來有700萬人，消費力驚人，除台中巨蛋開工，台中第三間好市多也在策劃中。
好市多在台有數百萬名會員、年營收破千億元，位在中部地區的分店業績強強滾，其中台中南屯店更勇奪好市多世界第一的「店王」封號；位於北屯的北台中店亦名列全球前十大最賺錢分店。
好市多北台中店四年前在機捷特區開幕，周邊商場店家接連進駐，包括大地商場、全聯、統一（1216）集團複合商場；連鎖餐飲品牌如築間、壽司郎、嗑肉石鍋、岩漿火鍋等相繼展店。
美福集團瞄準好市多集客力與消費力，也將規劃餐飲大樓，結合精品超市美福食集與美福熟成牛排館，區域內粗估已超過十間新店家進駐。
根據樂居網站資料，好市多南屯店生活圈平均房價約52.6萬元，約比南屯區整體均價高出23.2%。北台中店生活圈平均房價47.7萬元，約比北屯區整體均價高出9.5%。
台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析，好市多南屯店周邊的八期重劃區開發逾30年，因美式賣場進駐，帶動區域躍為自住換屋首選，屋齡十年以上社區單價原本1字頭，近一年出現每坪四、五十萬元行情。近年八期開發飽和，推案區域往13期靠攏，新案6字頭已是行情。
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