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受403地震波及 台肥停供客戶662米深層海洋水

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台肥花蓮廠嚴密監控製水生產過程。台肥提供／照
台肥花蓮廠嚴密監控製水生產過程。台肥提供／照

台肥（1722）集團投入深層海水產業多年，403地震後，發現相關指標已經飄移，推測管線或有破損或位移，雖然水質仍符合供水標準，但台肥宣布25日起停止供應下游客戶662米深層海水，並對管線進行全面巡檢，在未確認抽取海水為深層海水之前，將無限期停止供貨。

台肥董事長李孫榮表示，對我們來說「誠信第一」，既然標榜取水點深度達到662公尺，就要確保取水深度就是662沒有任何疑慮。為維持產品品質，同時保障客戶，我們做了一個不容易的決定。

台肥指出，海洋深層水水源來自太平洋海平面以下662公尺深的深層海水，403地震後，進行取水品質檢測，發現相關深層海水指標已經飄移，推測該管線可能有破損或位移；雖然水質仍符合下游廠商的供水標準，為確保水源符合標示，同時保障消費者權益、維護台肥公司信譽，因此宣布停止供應下游客戶662米深層海水。同時，也將委託專業團隊進行深海探測及檢修，對該管線進行全面巡檢並評估修復可行性，在未確認抽取海水為深層海水之前，無限期停止供貨。

台肥 地震

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