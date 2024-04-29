「萬坪級」公園第一排 台中市北屯3大新案受矚目

隨著都市不斷被開發，城市中的綠意反成珍稀之寶。近期北屯颳起一股「公園宅」熱潮，包含首度布局14期的「大陸豐莚」、集結捷運綠線與公園第一排優勢的「大鑫琢寓」、11期新案「德鑫森PARK」，三大指標案分別坐落四張梨公園、北屯公園、823公園旁，皆享公園無限棟距優勢，備受矚目。

當中，大鑫開發建設新案「琢寓」，基地正對面積高達4.6公頃的北屯公園第一排角地，為了將此優勢最大化，特別配備超越業界尺度的8米大面寬玻璃落地窗，讓萬坪綠地盡收眼前。

不僅如此，在繁華便捷的北屯市中心也坐享捷運四維國小站的便捷交通機能，產品則引進國外居住思維設計，全戶三面採光，29至39坪室內空間採特殊的「紐約式全裝修」，直接配備造型天花板、進口電動窗簾、電器櫃、石材中島、長桌、大金空調等項目，入住輕鬆便利，深受購屋族青睞。

頂著北台灣名宅建商光環的大陸建設，則是前進北台中新興重劃區14期，在洲際段推出今年唯一台中新案「豐莚」，1,436坪基地面對3公頃四張犁公園，戶戶都是公園第一排。

大陸建設同時請來擅長打造綠色開放空間的美國紐約ODA建築設計事務所，該案在宜居陽台之外，還將打造6個社區空中花園，產品則規劃40、52、60坪產品，為大陸建設在台中少見的中小坪數產品，市場推估單價8字頭起。

德鑫建設接下來也將於崇德十路與昌平東二路交會處，推出11期最大案「森PARK」，994坪基地正對2.6公頃八二三公園，將打造樓高28層的超高雙塔建築，產品規劃3至4房，總戶數162戶，同時坐享素有「台中小天母」美名的11期生活圈便捷機能，未正式公開即掀起討論，市場推估單價7字頭起跳。

對此，凱爾建築代銷負責人簡立凱指出，綠地公園為地狹人稠的環境帶來淨化與舒壓空間，也被視為重要機能之一，而坐落市中心、交通與生活機能便捷，又擁有公園第一排角地的建案，在土地稀缺的當前更是少之又少、十分難得，成為眾多推案中獨特稀有的購屋首選，

簡立凱強調，個案若坐享市中心捷運便利性，又擁有公園綠地景觀第一排的優勢，可說是近乎絕版的珍稀物件，也使其更加保值鍍金。 隨著都市不斷被開發，城市中的綠意反成珍稀之寶。業者提供 北台中指標公園首排新案一覽。資料來源：市調及業者提供

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