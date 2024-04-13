矽水膠隱形眼鏡 業者爭相搶進

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

矽水膠隱形眼鏡因含水量低，可大幅提高透氧率，透氧率為水膠產品的五倍以上，在亞洲市場滲透度雖然還不如歐美市場，但可望成為未來趨勢，是以近年成為隱形眼鏡業者爭相搶進的市場，隨著業者陸續遞件向各國申請許可，今年在產品取證上可望有不少新進展。

晶碩（6491）去年已於歐洲市場取得日拋矽水膠隱形眼鏡產品證，預估今年第2季將取得日本矽水膠證照、下半年則將取得台灣證照，法人預估，2024年晶碩矽水膠隱形眼鏡營收占比將由去年6~7%攀升至10~15%，由於矽水膠產品毛利率高於平均，故亦有助整體毛利率提升。

視陽深耕矽水膠隱形眼鏡市場多年，為亞洲第一大、全球第五大矽水膠隱形眼鏡廠商，也是目前上市櫃業者中唯一有代工矽水膠彩片的廠商。視陽表示，去年全年公司隱形眼鏡出貨量達3.3億片，矽水膠占比超過八成，出貨片數約2.8億片，目前在主要市場皆已取得產品證照，包括歐洲、美國、中國、日本、台灣，並持續布局特殊鏡片需求，預計今年第2季取得日本閃光片矽水膠證照，今年有機會正式出貨。

望隼開發的矽水膠隱形眼鏡2022年底已於台灣上市銷售，今年預計一口氣取得日本、中國、美國的矽水膠隱形眼鏡證照。望隼表示，矽水膠隱形眼鏡保濕性高，能讓眼睛感覺潤澤、減少乾澀不適感，雖然在亞洲市場滲透率不高，但具有很大的成長空間。

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