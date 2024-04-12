泰鼎潑水節慶祝活動登場 多元共融打造員工幸福職場

宋干節（俗稱潑水節）是泰國重要的新年節日，台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）重視在地文化，泰鼎12日說明，今年也精心布置廠區，規劃一系列宋干節慶祝活動，現場除了祈福灑水、潑水狂歡外，還舉辦了園遊會、自由演出、選美比賽等活動。伴隨飄揚的彩旗、泰式沙拉、和一座象徵龍年的沙龍環繞的祈福沙塔，讓員工在充滿泰國風味的廠區歡慶泰國新年，彰顯管理團隊為員工打造快樂工作環境的用心。

今年泰鼎宋干節慶祝活動在4月9日和4月10日，分別於一廠大廳和二廠四面佛廣場舉行。活動由祈求吉祥的供僧儀式展開，供僧隊伍自四面佛廣場綿延至工廠大門，展現泰國人虔誠守序的特質。接著是浴佛儀式和灑水禮，眾人依序以淨水淋洗佛像，再由員工向管理團隊輕灑芳香淨水，象徵本公司對員工的關懷與祝福。

此外，泰鼎提到，廣場周邊也搭設園遊會攤位，所得款項將用於支持Friends help Friends員工互助行動，讓員工在享受節慶氛圍之餘，也能為工廠慈善活動盡一份力。傍晚時分的選美比賽更是當日活動的高潮，參賽者不侷限性別、年齡，評選過程著重個人特質和臨場反應，輔以員工投票選出獲勝者。在輕快的音樂下，多元性別的參賽者身著泰國傳統服飾，依序走上伸展台展現魅力，也充分呈現了本公司多元共融的DNA。

泰鼎提到，公司深耕泰國超過20年，99%的員工都是泰國籍，管理團隊秉持以人為本的理念，致力於營造貼近員工需求的職場環境。除了每年的宋干節慶典，公司更不定期舉辦慈善園遊會、安排盲人按摩服務、建立零距離的多元溝通管道，全方位照顧員工身心需求，與社區保持緊密互動。這些措施不僅打造了幸福職場，也響應了ESG員工福祉與社會共榮的目標。

在新年來臨之際，泰鼎提到，宋干節慶祝活動不只強化了員工歸屬感，讓員工與公司關係更為緊密，多元的員工福利更彰顯了對員工的重視與關懷。未來，公司也將保持初心，秉持「Good to you, Good to Apex」的共好精神，與員工攜手並進，一起邁向企業永續經營的未來。