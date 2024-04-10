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台鋼集團旗下金耘鋼鐵 主辦高階熱作鋼產品推廣研討會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台鋼集團旗下金耘鋼鐵公司於4月9日在新莊翰品酒店舉辦高階熱作鋼產品推廣暨壓鑄產業應用技術研討會，金耘鋼鐵公司做為台灣在地知名特殊鋼通路商，持續專注於特殊合金材料通路領域，定期舉辦產業研討會、凝聚供應鏈上中下游、串接產官學研四大領域，以期建構完整的產業生態圈，引領國內工業自主與產業應用技術優化。

這次研討會首先由榮剛（5009）研發主任鐘健銘介紹首支國產通過北美壓鑄協會NADCA認證的壓鑄專用鋼TS-GHX1，提出它優異的高溫應用性能與使用實績。

其次邀請到臺灣海洋大學特聘教授莊水旺主持壓鑄產業技術研討會，會中由金工中心熔鑄組工程師吳信廷、工研院材化所經理陳俊沐博士及資深產業技術顧問林煜昆擔任演講嘉賓，分別為與會來賓帶來全球汽機車壓鑄市場及技術趨勢、壓鑄產業技術發展-半固態壓鑄技術、各種改良的壓鑄技術介紹。

在協辦榮剛材料科技、辰泰材料科技及臺灣海洋大學「DITSA 壓鑄模具與製程技術產學服務聯盟」協辦下，這次研討會總人數超過百人，邀請到模具公會副理事長鑫型精密董事長林當財、鍛造協會副理事長金鍛工業總經理江漢宗、漢達精密、中精壓鑄等65家壓鑄產業相關客戶與會，活動相當順利圓滿。

榮剛成功順利推動國際航太、能源、生醫、油氣四大產業市場後，持續深耕高端傳統產業的高階工業用鋼，去（2023）年6月28日盛大舉辦高階熱作鋼產品發表會，發表新鋼種TS-GHX1，已有更多家國內外知名客戶加入使用行列，達成國內工業自主的突破並將陸續打開與擴大國際市場的占有率。

榮剛材料 海洋大學 鋼鐵

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