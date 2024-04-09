台中百年古蹟義式餐廳「說故事的人」新菜單上線吸客

2023年初進駐百年古蹟台中市役所二樓的義式Fine Dining餐廳「說故事的人Narratore」，成為知名打卡景點與人氣餐廳，今年最新一季新菜單上線，特別將市役所建築師辰野金吾的生平與風格特色融入菜色之中，也期待來訪的客人能夠進行一場深度探索，從裡到外、用不同視角認識這棟優雅華美的璀璨之作。

座落在台中市中區的台中市役所，是一幢起始於日本時期的百年和洋古蹟。在這座擁有112 年歷史的仿巴洛克白色歐風建築裡，主廚林耀輝Lance將自己比擬為用料理說故事的人，結合義式料理手法、融合亞洲優質食材、人文歷史及藝術文化等，以傳統料理工序為基礎並注入創新思維，讓每道料理都擁有獨特故事。

林耀輝師承義大利米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」主理人Christian Milone。因一眼愛上市役所這棟百年古蹟、而移居台中發展。

2024年最新一季菜單的設計核心，便以市役所這棟建築為引，將辰野金吾這位現代建築開拓者及「辰野式」建築的風格特色融入菜單設計中。

在建築藝術和美食的完美交會中，每一道菜品都是林耀輝對辰野金吾的生涯歷程與建築成就的獨特詮釋，從建築的線條到色彩的應用，每一道菜都是一幅畫、一個故事。

賓客在用餐之際，可以一同感受這一棟歷史建築的獨特魅力、用餐盤品味這位日本建築巨匠的傳奇故事。「For Tatsuno Kingo」2024最新一季菜單共9道料理，於假日午間及假日晚間供應。

其中，前菜「雪國的相遇」，主廚將新鮮的北海道干貝蜂蠟七天，搭配以法式辣椒炒過的水果玉米、馬鈴薯泡泡、蒜味鯷魚泡泡和梨山水梨，精心搭配使其口感及風味更上一層樓。

林耀輝表示，北海道干貝的甜美與當季的梨山水梨清甜交融，再搭配法式辣椒的香辣，呈現出清甜中帶有一絲挑逗的絕妙口感，讓人感受到全新的味覺體驗。鮮嫩的干貝與綿密的馬鈴薯、蒜味鯷魚泡泡相融合，為整體口感增添了豐富的層次與多樣性。

「百花之紅」這道義大利蟹肉餃的靈感，來自於義大利的聖母百花大教堂。林耀輝設計這道Pasta時，將自己投射成辰野先生，就像建築師選擇搭建的材料一樣，精選每一份食材、設計麵體的造型，以確保結構的穩固和口感的完美交融。

而在調味上，如同建築中的磚紅色彩，以自製的紅椒麵皮搭配蟹肉內餡，佐以濃厚的蟹肉紅椒醬汁與臺灣杏仁美乃滋，海鮮的鮮甜、堅果奶香以及厚實的三種層次構築整體口感味覺；直至最後的擺盤，如同建築物外觀的裝飾，讓整體作品更加引人入勝。

「紐西蘭鹿肉菲力」以煙燻過的甜菜，加上法式酸奶製成的煙燻甜菜泥配搭醋漬甜菜，以及波特酒酒香的鹿醬汁，襯托出紐西蘭鹿肉的甜美。鹿肉則經過低溫煙燻及炭火的燒烤，來平衡豐美的油脂香氣，更讓這道料理的表現提升到另一個層次。

「紅蓮的意志」主廚運用冬季盛產的草莓，將其以冰淇淋、氣泡草莓及草莓凍帶來更多元的口感與風味。其中，草莓優格冰糕將草莓與優格結合，再搭配冰糕與氣泡酒凍，酸甜的草莓與清爽帶有微醺酒香的果凍相互輝映，令整體口感更加豐富。 主廚特別將市役所建築師辰野金吾的生平與風格特色融入菜色之中。業者提供 主廚林耀輝將自己比擬為用料理說故事的人，讓每道料理都擁有獨特故事。業者提供 賓客在用餐之際，可以一同感受市役所這一棟歷史建築的獨特魅力。業者提供

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