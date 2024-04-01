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天玉集團布局二代接班穩步邁前 金獅湖環湖別墅今動土

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
天玉集團龍騰建設去年斥資3.2億買下金獅湖畔近1500坪基地，將規畫47戶電梯別墅，今天熱鬧動土。記者王昭月／攝影
天玉集團龍騰建設去年斥資3.2億買下金獅湖畔近1500坪基地，將規畫47戶電梯別墅，今天熱鬧動土。記者王昭月／攝影

天玉集團旗下龍驣建設，龍年穩步推進，去年斥資約3.2億元購進的金獅湖畔一塊近1500坪基地今天動土，因應高齡年代，將建47戶雙車位電梯環湖別墅，在寸土寸金的高雄，建築規畫很受期待。

天玉集團布局二代黃文柔及黃勁嘉姊弟接班以來，近年交出亮麗成績，日前三民區大豐一路大裕案動土，預計興建地上21樓，坪數28-41坪住家，站穩4字頭機率很高，是集團揮軍東三民區的首案。

集團旗下擁有上市櫃的鑫龍騰開發及龍騰建設，今年在台南、高雄線上銷售及規畫開賣共9大案，高雄重點建案分布在左營高鐵站生活圈、三民區、楠梓區和仁武區。

今天動土的金獅湖案，過去是獅山水上飯店舊址，天玉集團總經理黃勁嘉說，基地地點鄰近澄清湖風景區、金獅湖蝴蝶公園，形成綠色生態廊道，周遭有鼎力、鼎中、明誠商圈，生活機能佳，更能快速接軌民族一路、鼎力路、明誠一路及中山高鼎金系統交流道及台1省道，交通四通八達。

「金獅湖案」環境自然靜謐，適合養生休閒，此案首度與富邦銀行合作，將建47戶5樓半的電梯透天別墅，戶戶雙車位並加設電梯，面寬5.7公尺，建坪落在68到138坪間，在金獅湖畔十分稀有，主力房價，約落2500萬到3000萬間。

黃勁嘉說，因應高齡化時代，這批電梯別墅多次修改設計細節，除電梯外，衛浴沒門階，出入無障礙，雖是別墅卻享有大樓服務，包括設管委會、宅配室、環保室，循社區小徑即能直通湖畔賞景。

天玉集團龍騰建設去年斥資3.2億買下金獅湖畔近1500坪基地，將規畫47戶電梯別墅，今天熱鬧動土。記者王昭月／攝影
天玉集團龍騰建設去年斥資3.2億買下金獅湖畔近1500坪基地，將規畫47戶電梯別墅，今天熱鬧動土。記者王昭月／攝影

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