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外地客最愛城市曝 這都人遷移「如浮萍」最隨遇而安

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源/台灣房屋
資料來源/台灣房屋

2023年外地客最愛移居城市出爐。台灣房屋集團根據內政部戶政司資料統計，2023年六都的遷入人口數，北北桃地區遷入人口有一半以上是來自外地(外縣市和外國)，外地客佔比均超過6成以上，其中，台北市來自外地的遷入人口數為11.6萬人，佔該市年度總遷入人口比例7成之多，位居六都之冠，其次為新北市，外地客佔比69%，逼近7成，桃園市外地客佔比約6成，排名第三。

反觀中南部，台中、台南及高雄市，外地客遷入人口比例均不到5成，又以高雄市最少，外地客佔比僅約42%左右。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，北部就業機會旺盛，尤其台北市商業機能發達、各大企業總部林立，因此匯集來自全台各地北漂及海外人口比例高，不少外地客隨著工作、成家邁入人生不同階段，多數也會選擇繼續落腳北部定居。此外，台北市資源豐沛，幼兒福利佳，也較多明星學校，因此也吸引不少租房，或寄居就讀的家庭入籍，成為「外人」佔比最多的縣市。

張旭嵐指出，2023年全台來自外國遷入人口達23萬人，刷新資料史上新高，六都來自外國遷入人數皆比前一年增加，尤其是台北市，來自外國遷入人口就達5.9萬人為全台最多，也相對拉升整體外地客人口比例，然而，主要因前幾年受疫情影響，出境2年以上，依法應遷出登記，隨著疫後國人海歸、戶籍恢復增加，也形成海外人口遷入暴增的情形，未必是因長期居住人口增加變動。

單純觀察六都縣市之間的人口遷移變化，多半具有鄰近性，包括雙北，台南與高雄之間，互相遷徙頻繁，不過特別的是，新北人的足跡遍及台北、桃園甚至到台中，顯示新北人外遷狀況最明顯。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，六都之間的人口遷移，大多選擇具有地理鄰近性，或生活習性較相近的城市，尤其相鄰的都會間，受地區房價、生活機能與建設發展，皆成為磁吸人口遷移的主因之一。而新北市介於台北和桃園之間，因此移居者分為兩類，一類重工作發展，不惜砸重金進軍首都，另一類重視生活品質，搬到房價更親民的桃園甚至台中輕鬆居，在六都人中顯得最隨遇而安。

房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

房價 疫情

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