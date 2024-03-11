晶鑽生醫與安奈美簽MOU 將搶攻中國大陸高端輕醫美市場

晶鑽生醫（6815）11日宣布，已與安奈美（LELITE M）醫療美容集團簽署戰略合作意向書（MOU），雙方將在生物醫材拉提線材與保養品銷售、專科醫療培訓，以及場域據點與培訓基地等展開全方位合作，建立長期戰略夥伴關係，攜手搶攻中國大陸人民幣逾千億的高端輕醫美市場商機。

根據意向書，晶鑽生醫將負責當地百位醫師團隊的專業培訓，並於安奈美的通路據點協助各類再生醫美的療程推廣，結合雙方於再生醫美領域的專業優勢，打造高品質的服務體系。安奈美則向晶鑽生醫採購包括MIT品牌第三代拉提線「美特拉」與醫療級術後保養品牌鑽美肌S+DIAMOND系列產品，搭配通路合作未來可能進一步延伸至ODM與OEM業務。

安奈美成立於2021年，集團總裁施廷昆亦為LiteMed台醫俱樂部創始人，具有專業醫師背景，不僅累積豐富市場經驗，在兩岸醫學美容交流活動也扮演重要角色。該集團在中國大陸事業體涵蓋上海安奈美醫療美容診所、上海正衡軒中醫診所、上海蒙娜美容、上海儀拓生技公司等。

其中，上海安奈美醫療美容診所以抗衰老輕醫美為核心，融合專業醫師技術與學術研究，並結合中西醫療理念，引進國際高奢醫美品牌，如喬雅登（Juvederm）、科醫人（Lumenis）、瑞藍（Restylane）等，鎖定高端消費市場，可說是中國大陸新型態的高端醫美診所代表。該集團目標以上海為基礎，規劃五年內將在全球市場至少布局10至15家醫療美容機構。

晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，安奈美的另一個獨特處在於擁有經合格機構全認證的專業台籍醫師團隊，且皆深諳輕醫美理念，很高興能與其成為合作夥伴，未來借重安奈美在中國大陸取得主場的銷售優勢，搭配晶鑽生醫的研發能力與獨特的品牌產品，共同在中國大陸高端醫美市場搶下市占。

根據數據智能科技平台Mob研究院發布的《2023年醫美人群洞察報告》指出，中國大陸輕醫美項目交易訂單自2017年起逐年上升，至2022年占比已達84%，顯見輕醫美療程逐漸成為主流趨勢。此外，依新氣數據顏究院的預測，2023年中國大陸輕醫美市場規模已達人民幣1,461億元，估計2030年市場規模將達4,157億元，年複合成長率16.11%。