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沒工作經驗成新鮮人求職硬傷？人力銀行提醒「5加分題」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
距離畢業季還有三個多月，但已經有企業直達校園預約人才，國立陽明交通大學「2024 OPEN HOUSE企業校園春季徵才」9日在新竹光復校區熱鬧登場，至3月14日將舉辦60場企業說明會，提供學子與企業人資近距離接觸機會，以利做出最適合的職涯選擇。 圖／1111人力銀行提供
距離畢業季還有三個多月，但已經有企業直達校園預約人才，國立陽明交通大學「2024 OPEN HOUSE企業校園春季徵才」9日在新竹光復校區熱鬧登場，至3月14日將舉辦60場企業說明會，提供學子與企業人資近距離接觸機會，以利做出最適合的職涯選擇。 圖／1111人力銀行提供

距離畢業季還有三個多月，但已經有企業直達校園預約人才，國立陽明交通大學「2024 OPEN HOUSE 企業校園春季徵才」9日在新竹光復校區熱鬧登場，至3月14日將舉辦60場企業說明會，提供學子與企業人資近距離接觸機會，以利做出最適合的職涯選擇。

國立陽明交通大學2024 OPEN HOUSE 企業校園春季徵才，吸引半導體業、消費電子、光電光學、資訊軟體、網路通訊、新創/生醫、綜合/集團/人力銀行等230家國內外頂尖企業，提供305個展位，並開放近6,500個工作職缺，而這次就業博覽會特別引入「智慧醫療科技專區」及「人文管理金融專區」，首次為非理工科背景的學生創建專屬就業機會，讓所有學生都能找到符合其專長和興趣的工作。

晶成半導體也在陽明交通大學校園徵才博覽會現場積極招募生力軍，熱門需求職務包括：產品、研發、製程、設備、財會、人資、採購、技術員等，福利待遇有三節禮金、結婚生補助、育兒津貼、新進員工到職享有特休假、主管職享有主管假，以及完善的人才培育機制。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，初入社會的新鮮人，容易因為「沒有工作經驗」成為求職硬傷，因此不容易拿到滿意的薪資條件，建議在面試前，必須充分準備校期間的「5種學習成果」，包括「專題競賽」、「社團經驗」、「得獎經歷」、「外語檢定」以及「技能證照」等，用具體的實績來證明自己軟硬實力兼備，讓面試官在最短時間內讀出你的才能與價值，如此，才有機會獲得高於市場行情的敘薪條件。

1111人力銀行為台灣解決人才荒，同時鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，前後已經連續七年推出「找工作送1萬」活動，即日起於1111人力銀行網站投遞履歷，經企業通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿三個月以上，就能申請1萬元大紅包，推薦者也能領到1,000元發財金。

3月9日的1萬元幸運得主是由材料所博一班學生曾同學獲得，她笑著說1111找工作送1萬活動很吸引人，這筆錢要拿來先做投資長期規劃，由於目前還在念博士班距離畢業還有一段時間，今天只是來搜集徵才訊息，對以後就業有幫助。

3月9日的1萬元幸運得主是由材料所博一班學生曾同學獲得，她笑著說1111找工作送1萬活動很吸引人，這筆錢要拿來先做投資長期規劃，由於目前還在念博士班距離畢業還有一段時間，今天只是來搜集徵才訊息，對以後就業有幫助。 圖／1111人力銀行提供
3月9日的1萬元幸運得主是由材料所博一班學生曾同學獲得，她笑著說1111找工作送1萬活動很吸引人，這筆錢要拿來先做投資長期規劃，由於目前還在念博士班距離畢業還有一段時間，今天只是來搜集徵才訊息，對以後就業有幫助。 圖／1111人力銀行提供

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