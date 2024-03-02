華航招募百名機師 夢想起飛翱翔天際

中華航空（2610）今日於台大校園徵才博覽會，舉辦2024年度首場校園機師招募活動，今年預計至少招考120名機師，全年開放報名，現場並有多位現役機師分享自身經驗。從面試準備、受訓考核、海外生活、上線飛行等職涯規劃發展的養成之路，鼓勵嚮往機師職業的莘莘學子勇敢築夢，翱翔天際。

華航機師招募報考資格須具備兩年內有效之英文檢定成績證明文件，包含多益 TOEIC 750 分 （聽力 400 分） 以上及多益口說140分以上與寫作測驗140分以上成績單，或雅思 IELTS 成績5.5級分以上。經各階段審核獲錄取者，華航將送往國外飛行學校接受 10 至 12 個月的基礎飛行訓練，完訓後返台再安排為期約一年的民航相關訓練，通過各項訓練及考核者，將以副機師任用。華航亦歡迎具有飛行經驗的機師報考，相關資訊可至華航網站查詢。

華航看好疫後旅運市場持續熱絡，穩健擴充機隊運能，區域線主力機種 A321neo 已陸續交機十架，總計25架預計 2026 年交付完畢；另亦訂購 24 架 787 客機，包含六架大運量 787-10 客機，預計明年開始交機，未來擔綱中長程主力機隊。貨機部分，今年將再交付三架 777F，屆時機隊規模將達十架。

華航以「安全、治理、機隊航網、產品服務、集團合作、品牌感知」六大策略主軸，落實永續發展，竭力推動人才培育，2023 年獲選 Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選「新鮮人最嚮往的夢幻企業」，並摘下「幸福企業金獎」及「亞洲最佳企業雇主獎」等殊榮。華航去年招募超過百名機師，人數創下歷年之冠，今年持續歡迎對航空產業具熱忱者踴躍報考機師職缺，一同加入3萬英呎絕景高空辦公室。