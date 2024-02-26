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聚界潔能與成大攜手合作 首推動核融合教育系統

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
聚界潔能執行長劉宇環（左起）、總經理張立荃及成功大學副校長莊偉哲22日簽署MOU，將合作推動核融合教育系統。聚界／提供
聚界潔能執行長劉宇環（左起）、總經理張立荃及成功大學副校長莊偉哲22日簽署MOU，將合作推動核融合教育系統。聚界／提供

為了培育未來能源領域的專業人才，聚界潔能公司今（26）日宣布，已與國立成功大學進行產學合作，雙方於22日簽署合作備忘錄（MOU），共同推動核融合教育系統。

聚界潔能自2015年起獲得美商中經合集團投資，至今投資金額已達3,000萬美元。在中經合集團的促成下，聚界潔能目前也正在台灣打造商業化供應鏈，後續仍將協助該公司進行新一輪的募資，募資規模達1億美元。

聚界潔能執行長劉宇環表示，核融合被視為未來能源發展的關鍵技術，然而目前相關人才仍然匱乏。他認為，聚界潔能的核融合教育系統將幫助台灣培養核融合及電漿、電機、材料需求等方面相關知識的人才。透過此次合作，能夠有效提升核融合人才的培育效率，為台灣未來的核融合產業發展奠定堅實基礎。

成功大學副校長莊偉哲表示，該校一直致力於培育具備能源專業知識的人才，核融合將會是未來重視目標。淨零減碳是國家目前及未來發展的重點政策，藉由產學研等各面向推動前瞻科技發展和人才培育，滿足台灣未來長期能源的需求，是產業與學校共同的努力方向。希望透過這次簽約，能推動成大與聚界進行多元的產學及課程合作，共創學校與企業合作研發及人才培育的最佳模式。

聚界潔能核融合離子束教育系統由聚界潔能自主研發，涵蓋教育設備、課程大綱、教學資源等。教育設備採用聚界潔能獨家技術，基於桌上型核融合系統設計，能夠真實模擬核融合反應，進行氘氚或氫棚等不同元素的核融合實驗，讓學生直接進行實地操作。而課程大綱則由聚界潔能與成大共同開發，內容豐富多元，包括核融合原理、核融合工程、核融合材料等相關知識。

成功大學工學院院長詹錢登、電資學院院長詹寶珠、以及匯集跨域能源研究團隊的能源科技與策略研究中心的主任林大惠也對此表示樂觀。他們認為，未來可以考慮在成大現有的綜合性學程比如能源學程中，納入核融合技術相關內容，讓學生了解核融合在未來的應用潛力。具體做法可以邀請業界專家擔任講師，同時提供實驗環境供學生實踐操練，以有效激發更多學生投入核融合領域的學習和就業機會。

聚界潔能與國立成功大學雙方於22日在成功大學舉行茶會，茶會上除了雙方主要負責人外，還有成大多位教授參加，包括莊偉哲、林大惠、詹寶珠，以及成大工學院院長詹錢登；聚界潔能方面則有劉宇環、總經理張立荃和營運長莊子瑩。

聚界潔能同時宣布，將進駐陽明交通大學台南分部的沙崙綠能科學城，並計劃將此計劃擴展至海內外其他大學，並且也已與保加利亞學院簽署合作備忘錄，希望將此技術拓展至海外，培育國際更多人才。

聚界潔能核融合離子束教育設備基於桌上型核融合系統設計，能真實模擬核融合反應，進行氘氚或氫棚等不同元素的核融合實驗。聚界／提供
聚界潔能核融合離子束教育設備基於桌上型核融合系統設計，能真實模擬核融合反應，進行氘氚或氫棚等不同元素的核融合實驗。聚界／提供

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