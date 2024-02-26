打敗少子化！ 七都最大「里」曝 房仲：都有這條件
台灣持續少子化，但有些里人口數卻不斷擴大。根據台灣房屋集團統計，六都及新竹縣市民政局2024年1月最新人口資料，全台人口最大里，由人口數達4.52萬人的高雄市左營區福山里蟬連，單一個里人口數比全台6成以上鄉鎮市區還多。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄左營區福山里一個里內就有80個鄰，是全國鄰數最多的里，光福山里單一里的人口數，甚至已超越前金區、鹽埕區等行政區。
該里範圍涵蓋左營高鐵特區及榮總生活圈，具備醫院、百貨機能，鄰近熱鬧的巨蛋商圈，整體生活機能發展成熟、學區完整，同時擁有高鐵、捷運、台鐵及國道，交通便利，房價略比巨蛋商圈來的親民，成為高雄主要購屋熱區之一。
尤其左營高鐵特區，持續為建商推案重鎮，中古、新屋各類物件供給多元、房市供需旺盛，推升住宅與人口密度，該里從2011年下半年人口數就正式突破4萬人，10多年來持續攀升，里內戶數達1.8萬戶同樣居全市之冠。
觀察其他各都人口最多的里，新北市為林口區南勢里3.23萬人，居七都亞軍。台北市第一里為中正區南福里1.21萬人；桃園市最大里是龜山區樂善里的1.51萬人；台中市為北屯區廍子里2.51萬人；台南市為仁德區後壁里1.11萬人；新竹縣市則由竹北市東平里1.95萬人勝出。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，除了台北市外，各大都會區的人口第一名大里，都屬於成熟新市區，包括林口新市鎮的南勢里、台中廍子重劃區的廍子里、竹北高鐵特區的東平里，以及桃園A7重劃區的樂善里，均為近20年快速發展的新興區段，市容較老舊市區整齊，且如今生活機能已逐漸到位，發展趨於成熟。
加上近年推案眾多、建設題材豐富，房價又比舊市區親民，因而吸引大量民眾移居，成為都會區人口最興旺的熱門居住地，房市也受剛性需求帶動，價量穩定成長。
台灣房屋長庚直營店林士涵表示，新北市與桃園市的人口最大里，都屬於廣義的林口新市鎮範圍，其中新北市林口區的南勢里，轄區擁有機捷林口站、林口六合一行政園區及三井OUTLET，是現今林口發展最強勢的區段。
桃園市龜山區的樂善里，則坐擁A7重劃區、林口工三工業區及郵政物流園區，也是機場捷運從雙北進入桃園的第一站，加上現今當地新案3~5字頭的價位，仍比鄰近的雙北平實，磁吸眾多小資輕移民，使人口成長表現強勢。
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