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SOGO配發現金股利2.3元 太平洋流通配發1.87元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

遠百（2903）今（23）日晚間代三家子公司公告今年股利政策，其中太平洋崇光百貨（SOGO百貨）董事會通過配發現金股利2.3元，太平洋流通投資配發現金股利1.87元；遠百企業則不配發股利。

遠東SOGO百貨2023年營業額達528億元創新高、年增10%。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，去年台北大店包含忠孝、復興、天母館三家業績達342億元，其中復興館單館就近200億元，忠孝館在改裝效益下也站穩百億元，天母店去年業績突破50億元，新竹店亦有逾65億元的佳績。

展望未來，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，2024年將新增大巨蛋SOGO CITY與中國大陸重慶遠東城等兩個新據點，遠東SOGO業績可望持續成長1%至533億元，再創新高；2025年隨SOGO大巨蛋全區開幕，加上重慶遠東城漸上軌道，將迎來爆發性高成長，初估兩新據點將貢獻營收120億元以上。

此外，針對台北既有店改裝部分，復興館店長許淑賢指出，去年周年慶結束就啟動三、四、五樓的改裝計畫，主要會擴大精品樓層、增加品牌數，同時拓展輕奢品牌。

另，重慶遠東城預計5月開幕，年營業額貢獻估達新台幣20億至25億元。該商場面積約七、八萬平方米，屬於中型購物中心，將提升親子、育樂、餐飲比重，打造體驗經濟，看好當地年輕家庭與白領的消費力。

SOGO 股利

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