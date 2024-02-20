台南永康受高資產族群青睞 年收百萬房貸族10年翻一倍
台南永康是目前南台灣最炙手可熱的房市熱區之一，東森房屋研究中心彙整財團法人金融聯合徵信中心資料，2023年前三季永康年收入在100萬以上的高收入房貸族申貸件數達到了517件，相較於2014年同期的231件，大幅增加了286件，年增逾1倍。
此外，目前永康高收入房貸族的佔比高達35%，該一佔比也創造了有統計數據以來的歷史新高，顯見永康的確愈來愈受高收入族群的青睞。
東森房屋永康永大加盟店店東楊仁傑指出，永康之所以能夠吸引高收入族群駐足，主要有三大原因。首先，永康本就是大台南地區的工商業重鎮，區內設有永康工業區、亞太工業區、永康科技工業區等多個產業園區，到南科的距離也不遠，佔盡地緣優勢，很多企業主、企業中高階主管、南科新貴都會在永康定居生活。
其次，與台南市中心相比，永康的房價更有競爭力，同樣的預算，民眾可以在永康買到屋況更佳、居住環境更好的物件。
再者，有錢人在買房時也會關注區域的未來發展性，永康建設題材豐沛，包括北外環、永康創意設計園區計畫、永康物流中心、永安轉運站、永安路拓寬工程等，再搭配高科技產業南移的趨勢，永康的發展潛力不言而喻。
楊仁傑表示，永康腹地遼闊，區內坐擁多個成熟商圈和新興重劃區，購屋民眾可以根據自己的生活習慣和居住需求選擇適合的區塊。對於高收入族群來說，透天產品具有土地持份高、產權單純、抗跌保值性、私密性良好、居住空間寬敞等優勢，是這類人群的置產首選。
目前永康新興重劃區內新建透天的開價普遍都在4千萬以上，而在新興重劃區以外的地區，新建透天的開價普遍落在2,300~3,000萬元，屋齡20年以內中古透天則在1,000~1,500萬元。
東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，永康是台南人口最多的行政區，區內本身就有相當強勁的剛性需求，再加上又有各種重點建設為區域房市增添亮點，因此最近幾年到永康獵地插旗的建商和購屋民眾也愈來愈多，帶動區域房市交易量能持續升溫。
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