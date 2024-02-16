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檢舉炒房獎金發了！首批93萬 內政部：最高可拿千萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
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為打擊不動產違規銷售及炒作，內政部在去(112)年7月起施行不動產違規檢舉獎金制度，部長林右昌表示，從新制上路至12月底，縣市政府共受理民眾提出檢舉案件95件，其中已完成裁罰18件、462萬元，後續依規定預計發給檢舉獎金93萬元。

林右昌強調，內政部將持續透過不定期辦理預售屋建案聯合稽查、加強實價登錄申報資訊查核力道，同時鼓勵全民積極檢舉違規不法，嚴處哄抬炒作或違規行為，攜手維護不動產交易秩序。

林右昌說明，依檢舉獎金制度規定可發給獎金的不動產違規案件類型，包括逾期或不實申報實價登錄、違反紅單禁止轉售、限制換約與禁止炒作規定等4類；檢舉人向縣市政府提出檢舉時，必需具名並配合提供違規案件的人、事、時、地、物等具體資料，以利後續進行調查。

如果經查證違規屬實者，縣市政府也會按實收罰鍰發給30%、上限為1千萬元的檢舉獎金。

林右昌表示，在新制上路半年內，縣市政府總共接獲95件民眾檢舉案件，除了35件因未敘明檢舉人姓名或未提出事證資料而不受理外，共有60件立案進行調查。目前經查證有22件未違規；21件確有違規，除3件依規定不予裁罰外，其餘18件已完成裁罰、共裁罰462萬元；另有17件尚在調查處理中。

此外，在18件已裁罰案件中，有5件符合發給檢舉獎金的違規案件類型，包括申報實價登錄逾期或不實4件、違反禁止炒作規定1件，裁罰金額合計313萬元，縣市政府在收繳罰鍰後，預計可發給93萬元檢舉獎金；至於其他13件違規類型為違法仲介銷售、廣告不實、預售屋銷售資訊未備查等，共裁罰149萬元。

林右昌指出，檢舉獎金新制上路執行情形良好，並無發生先前業者所疑慮的浮濫檢舉或影響市場正常交易情形。整體而言，自「平均地權條例」修法施行以來，透過增訂限制預售屋換約轉售、私法人購買住宅許可制、檢舉獎金等規定，有效遏止不動產違規炒作情形，市場轉以自住購屋交易為主，有助於市場更為健全發展。

實價登錄 林右昌

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