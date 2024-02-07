台中燈會「龍賀」登場 暢玩山海屯作伙「來阮ㄟ故鄉七淘」

2024年「台中元宵燈會」邁入第24屆，將於2月16日至25日展開，為全台最大地方型燈會之一，主燈76米巨龍「台中龍賀！」磅礡登場，活動共8大展區包含主燈區、馬卡龍、誰在呼攏燈區、夢境森林、龍之異次元、Party龍、小小Backpacker賞燈區、翠谷之心。

今年燈會結合光雕投影及數位科技策劃燈區，將創新水上劇場，成為必拍必收藏的元宵景點之一，將為民眾提供前所未有視覺新感受。

鄰近高美濕地及台中港三井Outlet的台中港酒店，推出最受旅客歡迎住宿專案「來阮ㄟ故鄉七淘」，為遊精心準備熱門海線美食、最受關注打卡景點、必買伴手禮藏寶攻略。集錦精選多達60家的海線特色商家，合作店家涵蓋「米其林必比登」推介餐廳。

專案依房型贈商家抵用卷，最多可拿到現金抵用券400元；平日入住豪華家庭房，四人同行每人只要1,722元起，含翌日自助式百匯早餐吃到飽，享館內免費設施三溫暖、健身房、還有最受關注的「FUN世界球池」。

台中港酒店表示，為了體貼旅客，除提供高鐵定點定時免費來回接駁服務，再加碼入住即贈Mitsui Outlet Park台中港獨享禮遇兌換券，讓旅客輕鬆暢玩台中山海屯共創美好回憶。