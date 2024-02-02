台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精？ 公司回應了

有關今（2）日媒體報導衛生單位抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm一事，台糖嚴正聲明，台糖肉品歷年來都不曾被檢驗出藥物與瘦肉精殘留，台糖公司也不可能採購或使用法令禁用之瘦肉精，相關訊息都有紀錄可查。

台糖強調，為確保飼料安全，台糖所採購之飼料添加劑如蛋白粉、微量元素等，皆要求廠商逐批提供檢驗報告，台糖公司也不定期抽驗。

台糖進一步說明，目前台糖除將相關產品下架外，肉品都有溯源機制，也已經全面配合衛生單位檢驗，包括豬隻的毛髮、血液，都已經配合相關單位檢測。另將依食安法規定，向衛生單位提出複驗申請，由衛生單位調查釐清。