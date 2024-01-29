2公里擠23家！雙北「超商一條街」10大路段房市曝

台灣便利商店相當密集，根據公平交易委員會資料，國內便利商店密度世界第二，僅次南韓，而永慶房屋統計雙北市便利商店營業家數前十名路段，其中，便利商店數量最多的是台北市中山區的林森北路，共有23家，台北市內湖區的瑞光路則以21家緊隨其後，而新莊區與新店區的中正路則以20家並列第三。

觀察上榜路段，便利商店家數最多的是台北市中山區的林森北路，總路長約2公里左右，就有23家超商，等於不到100公尺就有一家超商，超商密集度高，也反映出該區域的生活便利程度。林森北路也是台北市熱門的住宅交易路段，過去一年內就有152件住宅交易，平均單價為每坪66萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，林森北路一帶不僅有眾多連鎖超商，還有各式餐飲、服飾、藥妝店林立，商業氣息濃厚，生活機能完備，加上地理位置優越，交通機能便利，吸引不少人口居住。

不過，住商混合略顯複雜，以市中心房價而言，是相對便宜的路段房價，加上建商在當地推出許多低總價的小坪數住宅產品，購屋壓力相對較小，吸引不少首購族、小資族卡位。

新店區、新莊區的兩條中正路分別以20家便利商店共同排名第三。在新店區中正路上，近一年住宅交易有76件，住宅平均單價為48.8萬元。

陳金萍說明，新店區中正路自中興路路口起，穿過新店市中心至大鵬華城，沿路經過七張生活圈、舊市區生活圈及遠東工業區等區域，同時也是連接中和秀朗橋的要道之一，是新店的交通主幹道，因此即使中正路上沒有捷運站點，但沿路生活設施仍相當完備，匯集眾多人流及車流。

新莊區中正路則是從思源路口一路延伸至新莊與龜山的交界處為止，與捷運新蘆線重疊，坐擁頭前庄站、新莊站、輔大站、丹鳳站與迴龍站，交通便捷，吸引人口居住，帶動當地商業機能發展，促使該路段買氣熱絡，近一年住宅交易有158件。

中和區景平路以16家便利商店排名第十，近一年住宅交易量高達237件，交易最熱。陳金萍說明，中和景平路由於捷運系統發達，是促使住宅交易熱絡的關鍵。

景平路上共有捷運中和站、景安站、景平站及秀朗橋站等站點，捷運路線分別連結新店區、永和區、板橋區、新莊區以及台北中正區等地，可謂四通八達。也正是景平路的交通優勢明顯，吸引許多上班族在該路段置產，成為通勤族心中的宜居生活圈。

陳金萍指出，便利商店不僅使民眾生活更加方便，也反映了當地的繁榮。超商密集的區域通常意味人口眾多、交通方便且生活機能完善，進而帶動該地區的住宅需求。