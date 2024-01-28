搭載永續森林與太空科技！艾思攜手東和紡織 推全新「感溫衣」

台灣領先的可持續紡織品牌ESCURA艾思創意樂活公司，近日在嘖嘖群眾集資平台率先推出新概念「33oC 感溫衣」，引發關注。因傳統發熱衣主要針對寒帶氣候設計、對台灣亞熱帶氣候的適應有限，並且多數含有塑化纖維、不夠環保永續。艾思攜手東和紡織（1414）推出革命性的感溫衣系列，力圖以更適合台灣氣候場景的機能性織品，提升消費生活品質，同時推動紡織業 ESG 減塑升級。

發熱衣 v.s. 感溫衣，哪個適合台灣氣候？艾思 ESCURA 品牌長黃孟倪表示：近年來頗受歡迎的發熱衣產品主要透過阻止身體熱量外散，促使體感溫度上升。但若沒處理好透氣排汗問題，在台灣氣候多變的環境下可能會導致悶熱、穿不住。許多產品基於成本和便利性考量、採用業界慣用的聚酯纖維材料。但塑膠百年無法自然降解的特性，還會給地球子孫留下負擔。

他表示，ESCURA 致力於解決穿著舒適及環境永續的問題，領先運用 NASA 開發太空服的相變化 PCM 纖維技術，創造出自動感測體表溫度，能智慧儲熱、放熱的布料，讓大家在冬夏秒換的季節裡穿的更舒適。

黃孟倪表示，堅持以FSC永續森林纖維取代塑化聚酯纖維的濫用，是 ESCURA 品牌的基本原則。在這嚴格的基礎上，還要創造消費者有感的調溫體驗，讓這項挑戰的困難度加倍。

他指出，感溫衣的創新主要體現在兩方面：首先，引入NASA 開發的太空服 PCM 相變化材料技術。崁入植物智慧調溫纖維中，能在溫度較高的時候把熱能儲存起來；當外部溫度下降，PCM 纖維裡的油麻菜籽油分子就會從固態轉化成液態，從而將熱量釋放給皮膚，維持舒適的穿著溫度；其次，艾思成功挑戰100% 使用 FSC永續森林纖維，可完全生物降解，沒有塑化混紡衣物帶來的環保問。

更特別的是，艾思感溫衣面料使用多達七種不同的永續森林機能纖維、以特殊鳥眼織法製成，所以能有智慧調溫、抗菌、除臭、透氣排汗等多重機能。一般市售發熱衣的成分標示最多 2至3 種，一次使用七種纖維在一件衣服裡、在技術和生產的複雜度上可說是業界絕無僅有。

上市公司東和紡織是艾思 33oC 感溫衣的重要上游供應商之一，總經理張嘉亨表示，東和紡織很榮幸能作為關鍵夥伴，全程參與 ESCURA 感溫衣的開發和製造工作。作為台灣少數能提供高品質訂製智慧調溫 PCM 纖維的大廠，東和非常支持艾思決定 100% 使用 FSC 永續森林纖維，帶動紡織業塑膠減量的理念。這個高標準對紗線研發和生產線的品質管理提出了很大的挑戰，讓東和有這個機會向市場證明東和在生產和品管方面的實力。