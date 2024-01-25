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搶商用車巿場！HYUNDAI 商用車台南 GDSI 展間開幕

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

HYUNDAI搶攻商用車市場，鎖定南台灣百工百業中小企業頭家，擴大保修服務量能，於台南永康精華地段開設占地近千坪的全新商用車GDSI展示中心，依據HYUNDAI 原廠GDSI標準規劃設立。

全新台南GDSI展間為現代汽車全台第九座商用車服務站，為品牌商車Staria、Porter、QT500專售展示中心，展間內特設挑高展車區，讓頭家能不受壓迫舒適賞車。

HYUNDAI全新台南GDSI展間結合商用車保修服務，並附設提供商旅車、 商用車專屬頂高機、鈑噴中心等全面保養維修服務，一站式服務擴大了台南地區的車主後勤支援網絡，同時帶給每位車主與愛車最安心原廠服務。

本周1/26~1/29為台南市政府經發局主辦的2024臺南車展，HYUNDAI商用車及電動車也將於大台南會展中心展區，敬邀對商用車及電動車有興趣消費者前往2024台南車展HYUNDAI現代展區參觀。

車展 電動車

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