長榮航機師若罷工 前24小時預告期太匆促 交長這樣回應

長榮機師罷工危機未解，機師工會24小時前宣布罷工即可展開行動，旅行業者認為時間太短，強烈要求應於一個月前宣布，讓業者和旅客可以因應，對此交通部長王國材說，先努力讓罷工不發生。交通部觀光署長周永暉認為，24小時罷工預告期應變時間不夠，應該要多一點。

2019年華航機師罷工，工會於罷工前六小時宣布正式展開，令航空公司、旅行業者和旅客措手不及，以至於罷工剛開始桃園機場一片混亂，旅客罵聲四起，雖然交通部出面協調最終讓罷工落幕，但交通部認為應該訂定罷工預告期，預告時間至少要七天，以便相關業者和旅客可以因應。

這次長榮機師醞釀罷工，有可能在24小時前才宣布，目的同樣要讓資方措手不及，以達到向資方施壓的效果，但同時也會嚴重影響旅行業者和旅客的行程規劃，甚至因此蒙受損失。旅行業者表示，春節行程都是兩個月前就預訂好所有機票和住宿、餐飲，24小時前才宣布完全無法因應，更會破壞旅客安排好的春節假期，應該要有一個月的罷工預告期。

對於罷工預告期要多久才適合，王國材並未正面回應，僅說，先努力讓罷工不發生。他並表示，針對長榮機師工會取得合法罷工權一事，他昨日上午邀集交通部常務次長林國顯、航政司長韓振華、民航局長何淑萍，研商應變會議，已了解長榮初步應變計畫。

王國材說，將持續聯繫勞資雙方，在考量旅客權益、員工權益與公司永續經營平衡下，積極協商希望勞資雙方儘速取得共識。

周永暉今日出席「2024澎湖四季旅遊亮點啟動記者會」接受媒體訪問時表示，觀光署也參與交通部的應變小組，希望這次事件能和平落幕，相關應變措施過去都有相關規定，會按照既定規定來做，希望最後長榮航空罷工事件能夠很快告一段落，希望大家能多點正面鼓勵，公司治理多聽員工意見，有衝突可以利用管道了解，公司經營治理如此，觀光發展也是如此。

針對機師工會預計在罷工前24小時預告，周永暉認為24小時前預告應變時間不太夠，預告期應該要多一點，但有些勞工權益相關法令有規定需要尊重，延長預告期建議應可納入思考，盼未來調整法規。