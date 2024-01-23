證交所迎向永續未來 推動2024年「四季共融，八方永續」SDGs活動

臺灣證券交易所為響應聯合國永續發展目標，加速實踐SDGs作為，繼112年「減碳森呼吸，永續護地球」活動，於113年展開全新自綠生活運動「四季共融，八方永續」系列活動，四大主題，八項活動，主題分別為「綠色經濟」、「環境永續」、「關懷人文」、「支持在地」。由林修銘董事長帶領公司全體同仁，實踐享綠生活，為永續環境盡一份心力，引領業界一起為永續努力。

「綠色經濟」宗旨尊重環境生態。「傳遞知識‧捐贈書籍」活動，邀請同仁捐贈舊書，由茉莉二手書店收購，售書所得全數捐贈家扶基金會，贈書予普仁青年關懷基金會，用知識傳遞愛。每減少一張A4紙使用，就能減少18克碳排放。「生態辦公‧探索自然」活動將帶領同仁進行DIY空氣鳳梨植栽，讓綠意走入辦公室，創造更健康舒適的工作空間。資料顯示每1平方公尺面積放置1盆植物，一週可降低二氧化碳5~8%濃度。

「環境永續」主題概念實踐永續能量。「環保之旅‧腳踏永續」活動，邀請公司同仁搭乘大眾交通工具或騎單車上班，鼓勵共享交通以改善社區環境。每人只要搭乘大眾交通工具1公里，就能減少70克碳排放。「感官瑜珈‧平衡身心」活動將帶領同仁進行體適能舒壓課程，鼓勵大家養成每周運動習慣，累積150分鐘中等費力運動可降低心血管疾病風險。

「關懷人文」主題為落實關懷弱勢。「關懷身障‧舒壓按摩」活動與伊甸基金會攜手進行健康按摩駐點服務，為弱勢族群提供就業機會。每提供一次健康按摩服務即可提高0.004%身障就業率。「舊衣新生‧環保永續」活動，號召同仁提供二手衣物贈與伊甸基金會，並邀請知名社會企業寺日工作室，賦予舊衣新生命。每人減少添購1件衣服能夠減少約4.2公斤碳排放。

「支持在地」主題為飲食減碳。「品味自然‧飲食減碳」活動提倡彈性素概念，邀請知名蔬食品牌打造專屬低碳蔬食餐，以低碳米植物肉飯糰搭配在地有機豆漿，讓同仁享受健康蔬食。每天食用在地飲食，一天減少約4.75公斤溫室氣體排放。「在地蔬果‧華麗變身」活動，設置北農在地蔬果小攤，提供同仁享用在地蔬果，響應國際醜食革命，由格外農品將醜蔬果化身優質果醬，改變剩食問題也為環保盡心力，呼籲大家多多食用在地當季蔬果有助提升健康力。每周一次蔬食環保餐，一年就能減少101.4公斤的碳排放。

集結眾人力量大，自綠效果累積可期！根據各公信單位減碳數據初步估算，2024年度永續發展目標系列活動，預估全體同仁每人可幫助地球減少將近444.5公斤的碳排放。臺灣證券交易所戮力節能、減紙、種電、買綠電等措施，透過綠色營運，創造低碳環境，培養每位同仁成為實踐環境永續的種子，希冀能引領更多人共創台灣優質美好的生活環境。