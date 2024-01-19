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逛燈節順遊台北 觀傳局推14條「台北悠遊行」行程

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
貓空纜車。北市觀傳局提供
貓空纜車。北市觀傳局提供

2024台北燈節」將於2月2日至3月3日分兩階段登場，今年會場位於台北西區，鄰近高鐵、臺鐵、機場捷運與台北捷運等交通樞紐，台北市觀光傳播局更推薦多條「台北悠遊行」行程，邀請國內外遊客到西門町賞燈後，運用便捷的大眾運輸安排多日行程，與家人朋友順遊台北各區景點，帶回豐富的春節回憶。

觀傳局介紹，「台北悠遊行」特別結合北市12個行政區景點，推出包含半日遊、一日遊及二日遊共14條行程，提供旅客賞燈順遊台北的旅遊攻略。白天先到台北各大必遊景點深度探索台北風光及人文特色，晚上再到西門町燈節會場體驗欣賞絢麗燈組，留下美麗合照與回憶。

觀傳局推薦，台北燈節會場位於捷運北門站至西門站的中華路一帶，旅客可走訪龍山寺、剝皮寮等地探索傳統文化；搭乘捷運往北可到北投，體驗泡湯紓壓放鬆的輕旅行；往東可到著名的東區商圈、台北101及信義商圈，享受全球零時差的購物樂趣及多國美食；往南則可到貓空品茗好茶，呼吸自然山林的芬多精。

觀傳局說，這14條遊程，將燈節場域與城市街廓、商圈及在地特色整合，讓民眾透過台北便捷密集的大眾運輸系統，以深入親近、探索台北的景點及文化，藉此帶動燈節的觀光人潮及促進商機，更多遊程詳細內容可至台北燈節活動官方網站查詢。https://2024lanternfestival.travel.taipei/index.php/tourist_taipei_city_tours

台北101大樓與信義商圈。北市觀光傳播局提供
台北101大樓與信義商圈。北市觀光傳播局提供
2024台北燈節將再度展演北門光雕，閃耀西區夜晚。（圖為2020台北燈節）北市觀光傳播局提供
2024台北燈節將再度展演北門光雕，閃耀西區夜晚。（圖為2020台北燈節）北市觀光傳播局提供

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