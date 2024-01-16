嘉里大榮斥資逾14億元 打造醫藥冷鏈物流新據點

嘉里大榮（2608）攜手新北市政府，於汐止區斥資逾14億元建置地上4層銀級綠建築物流廠房，今（16）日上午舉行啟動典禮；其中1、2樓「常溫物流中心」、3樓「醫藥配送中心」將於今日啟用、4樓「醫藥冷鏈物流中心」預計在今年第3季啟用，將創造450個就業機會。

嘉里大榮汐止物流中心於16日上午舉行啟動典禮，新北市副市長劉和然亦到場祝賀，與嘉里大榮董事長沈宗桂共同剪綵，慶祝物流中心順利落成，今天參與的貴賓還包括投資台灣事務所營運長陳明珠、國產署署長曾國基、副市長劉和然、嘉里控股有限公司主席郭孔華、新北經發局局長何怡民等人共同剪綵慶祝落成啟用。

嘉里大榮表示，汐止位於大台北生技與科技產業鏈中樞，具有產業發展位優勢，新北市府與國產署攜手合作招商，由嘉里大榮以最高規格成功標下新北市汐止區長安段乙種工業區用地，規劃引進生技冷鏈技術及智慧物流，發展北北基生技物流園區，提供醫藥生技產業運送及倉儲服務，並增加在地就業機會，共創新北新經濟。

董事長沈宗桂指出，在全球經濟不斷發展的當下，物流業一直是支撐產業鏈的重要環節之一。汐止物流中心的開幕，不僅是台灣嘉里物流集團一個新的里程碑，更象徵著我們對全民醫藥福祉以及客戶服務的承諾。

新啟用的汐止物流中心總投資金額逾14億元，擁有總樓地板面積8,695.69坪，符合綠建築及智慧建築規範，屋頂設置太陽能板，年發電度數約452,555度，為提供綠電能源貢獻心力。