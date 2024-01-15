選後房市有小陽春？ 一表看出這趨勢很明顯
總統大選落幕，房仲觀察歷屆總統大選前、後年及選舉當年買賣移轉棟數指出，大部分成交明顯提升是在選後一年。
住商不動產企研室執行總監徐佳馨認為，賴蕭配延續蔡政府的居住正義政策，從推動囤房稅2.0、協助百萬租屋家戶到精進青年安心成家貸款，整體住宅市場狀況變化不大，2024年房市維持穩定基調。
通常總統大選前半年通常會讓國人注意力集中於選戰，不過根據內政部數據，過去7次總統大選中，僅3次選前一年的買賣移轉棟數低於選舉當年，而最近連續5次總統大選，選後一年交易量都增加。
大家房屋企研室總監郎美囡表示，經濟重創及政策打房影響市場信心，房市交易量反應明顯。近幾年房市受衝擊最深的原因，除了1997年金融風暴，莫過於房地合一1.0，從2015年預告上路到2018年，連續4年都不到30萬棟。
這次總統大選前因去年8月新青安貸款啟動，為低迷的房市打了一劑強心針，全台買賣移轉從9月開始單月年增率都是2位數成長，房市在去年下半年谷底回升，且新青安貸期限至2026年7月，持續強化首購、小資族的進場意願。
不過，囤房稅2.0今年7月上路、明年5月開徵，市場是否形成賣壓，端看屋主及建商的資金水位而定，以稅基結構推估，新成屋的影響最深。
郎美囡指出，政府推動房市健全已祭出一連串不動產選擇性信用管制及平均地權條例、房屋稅、房地合一稅等修改，今年對於打炒房政府應延續既有政策，推測政策面的衝擊將放緩，惟全球通膨問題及戰爭的不確定因素影響終端需求，或多或少牽動我國經濟，若無重大衝擊，今年買賣移轉可望守住30萬棟。
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