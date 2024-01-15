選後房市有小陽春？ 一表看出這趨勢很明顯

總統大選落幕，房仲觀察歷屆總統大選前、後年及選舉當年買賣移轉棟數指出，大部分成交明顯提升是在選後一年。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨認為，賴蕭配延續蔡政府的居住正義政策，從推動囤房稅2.0、協助百萬租屋家戶到精進青年安心成家貸款，整體住宅市場狀況變化不大，2024年房市維持穩定基調。

通常總統大選前半年通常會讓國人注意力集中於選戰，不過根據內政部數據，過去7次總統大選中，僅3次選前一年的買賣移轉棟數低於選舉當年，而最近連續5次總統大選，選後一年交易量都增加。

大家房屋企研室總監郎美囡表示，經濟重創及政策打房影響市場信心，房市交易量反應明顯。近幾年房市受衝擊最深的原因，除了1997年金融風暴，莫過於房地合一1.0，從2015年預告上路到2018年，連續4年都不到30萬棟。

這次總統大選前因去年8月新青安貸款啟動，為低迷的房市打了一劑強心針，全台買賣移轉從9月開始單月年增率都是2位數成長，房市在去年下半年谷底回升，且新青安貸期限至2026年7月，持續強化首購、小資族的進場意願。

不過，囤房稅2.0今年7月上路、明年5月開徵，市場是否形成賣壓，端看屋主及建商的資金水位而定，以稅基結構推估，新成屋的影響最深。