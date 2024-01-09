車程5分鐘、一坪相差136萬！天龍國房價專家也驚呆

台北市有天龍國之稱，信義區、大安區更是全台房價最高的兩個行政區。元宏不動產加值服務平台觀察這兩區預售屋房價，發現單價最低和最高建案，距離並不遠，但價格卻有相當明顯的差距。

以信義區來說，位於信義計畫區的「松雍」案每坪最高成交達218萬元，為2023最高單價，但開車只要5分鐘，位於吳興生活圈的「信義CASA」，每坪為82萬，兩案一坪相差136萬。

另看大安區，擁有林蔭大道，沿線豪宅林立的敦化南路是房價最昂貴路段之一，2023年敦化南路預售案「敦南霖園」成交達每坪282.1萬，是位在不遠的臥龍街推案「大安富御」，每坪91萬元，兩者單價相190萬，開車僅僅只相距10分鐘。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，開車相差5分鐘，房價一坪相差136萬，乍聽令人驚呆，不可思議，但這正是高房價區的真實寫照。

他指出，擁有北市大安、信義門牌住宅，是很多北市打拼的人一生目標，不過，目前兩區中最精華地段的房價高昂，新案每坪動輒200萬以上，買一間30~40坪的住宅，可能就要6,000-8,000萬，甚至破億，價格相當驚人。

因此，如果購屋者堅持要購買大安與信義區，在預算有限下，改挑選相對平價的路段，每坪就可省下百萬以上的價差，圓夢機會也會比較大，更可以省下大把的購屋預算。

不過他也提醒，目前大安、信義區平價路段，如臥龍生活圈、吳興生活圈一帶，都有市容老舊，區內老屋多，靠山區、多雨或是有鄰近殯葬行業的缺點，學區也不是熱門的學區，購屋者挑選時還是要多評估需求，畢竟這些平價路段每坪新案成交也要8字頭、9字頭，如果沒門牌迷思，不一定要在這些區塊購屋。