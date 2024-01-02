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六福永續獎開跑 全台國中小生動起來

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六福永續獎呼應台灣雙語國際教育推廣，特分為中、英文類，號召全台國中小生共同參與，希望透過參賽者參與動物保育的倡議，喚起師長們關注孩子的永續素養與創新能力。圖/六福旅遊集團提供
六福永續獎呼應台灣雙語國際教育推廣，特分為中、英文類，號召全台國中小生共同參與，希望透過參賽者參與動物保育的倡議，喚起師長們關注孩子的永續素養與創新能力。圖/六福旅遊集團提供

近年環境永續議題發燒，六福旅遊集團長期致力環境永續，與莊福文教基金會共同攜手，針對全台國中小學童推動六福永續獎競賽，倡議聯合國永續發展目標SDG15陸域生態保育及維護生物多樣性，提升學童對全球及台灣瀕危保育動物認知，培養孩子尊重生命的態度，並關注環境永續發展議題。

即日起至2024年2月29日止，從3種保育動物：犀牛、熊鷹、長頸鹿擇1說明，以說書表演形式拍攝2-3分鐘的影片介紹動物特徵、習性、生活方式，創意形式不拘，即可免費報名。獎項豐富多元，總值高達50萬元的獎品，除最大獎有機會入住關西六福莊，還有位處四鐵共構的五星級台北六福萬怡酒店，且每位得獎者都能暢遊六福村。

去年六福永續獎首度舉辦，僅開放國小生報名，短短二個月期間，已吸引上百件參獎作品，在各界引頸期盼下，2024年除國小生外，進一步開放國中生參與，為呼應台灣雙語國際教育推廣，特分為中、英文類，並將小學生區分為低、中、高年級組，希望透過更多元的分組，吸引更多參賽者參與動物保育的倡議，喚起師長們關注孩子的永續素養與創新能力。

動物保育人員對地球陸域生態保護和動物園有許多重要貢獻，其中最必要的是擁有尊重動物生命和用心認識、照護每個動物的態度，達成動物、環境與人類的友善關係，進而共創永續美好生活。

生態保育

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