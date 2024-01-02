LEXUS年銷3萬輛穩居龍頭 創台灣豪華車歷史最高銷售紀錄

和泰汽車總代理的LEXUS品牌銷售續創佳績，12月再度以1817台的販賣台數，登上豪華車品牌單月冠軍。和泰表示，自去年年初在原廠穩定車源的供應下，LEXUS不僅連月改寫豪華車市場同期最佳銷售實績，展現強大的販賣實力，全年以超越3萬台的登錄台數稱霸豪華車市場龍頭寶座，更創下豪華車市場單一品牌年度最高銷售紀錄。

2023年各家車廠的供應逐步回穩，在來車相對充足的狀況下積極去化長交期訂單，新車市場持續熱絡，全年新車市場最終登錄台數達47.7萬台，寫下近18年來的新高紀錄，同樣的買氣帶動下，豪華車市場總銷量也達11.2萬台，去年比119%，占整體市場比重提升至23.5%，創下全新歷史里程碑。

和泰指出，除了銷售紀錄創新高，LEXUS在中大型豪華房車、豪華休旅車持續表現出色，分別高居該級距的最暢銷車型No.1，其中NX車系不僅成功摘下2023年豪華車單一車種銷售的冠軍寶座，全年販賣台數更創下新高達13263台的傲人成績，佔豪華車市場構比12%。

和泰也說，RX車系在2022年底進行商品強化後成功帶動另一波買氣，持續蟬聯該級距之銷售冠軍寶座長達24年，累計銷售接近8萬台，而LEXUS旗下的ES系列更一直深受市場歡迎，全年登錄台數達3470台，遠超過其他同級競爭對手，佔中大型豪華車市場構比38%，除此之外，LEXUS更在今年發表了旗艦車款LM，全面升級的霸氣外觀及氣派舒適的內裝質感成功吸引層峰客群目光，年底累計受訂逾2800張。

展望2024年，和泰表示，LEXUS將於年初導入全新跨界SUV的LBX來滿足台灣消費者多元的用車需求，不僅持續稱霸豪華品牌SUV市場，更將挑戰蟬聯豪華車市場的冠軍寶座。

商品推薦