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長榮機師加薪罷工危機解除？機師工會：罷工投票不中斷

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片
長榮航空示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片

長榮機師22日發起罷工投票，不排除過年突襲罷工。長榮航空今宣布轄下公司平均發6個月年終，打破公司歷史紀錄；明年起地勤、空服員平均調薪5000元，飛行員依職等調薪1.1萬元至2萬元。桃園市機師職業工會表示，投票不中斷，仍待明年1月5日投票結果出爐，工會明預計召開理監事會議，後續行動待罷工投票結束後決定。

長榮航空機師日前指長榮航空苛扣成本，以及人力嚴重流失導致安全事故頻傳；桃園市機師職業工會日前宣布，旗下長榮分會，22日起發起罷工投票，1月5日投票結果出爐，不排除過年突襲罷工。

桃園市機師職業工會研究員陳柏謙表示，罷工投票流程已啟動，不會中斷停止投票；若會員能接受公司今天宣布的方案，就會反應在會員投票率上。

他指出，今天長榮所宣布的方案內容，確實比啟動爭議行為之前來得更佳；不過，針對飛行員依職等調薪1.1萬至2萬元，目前會員仍不清楚詳細內容為何，待了解細節後才能有明確判斷。

對於長榮航空拍板年終平均發6個月，陳柏謙強調，年終自始自終就不在本次勞資爭議調解範圍，整體薪資調整及外站津貼，才是工會關注項目。他也說，鮮為外界所知的是，年終領的是「底薪」；以副機師底薪僅約4萬5元，並無外界認知「領百萬年終獎金」等事。

陳柏謙表示，去年2月起，針對年終獎金、調薪發放，工會希望能與公司協商，但始終沒有正面回應，期盼未來能有長治久安的機制，勞資雙方都能先協商，不要僅流於片面對外宣布。

長榮航空 投票率 罷工

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