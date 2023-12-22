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怡和國際能源傳捷報 獲2023年工程品質金質獎綠能工程項目獎項

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
怡和國際能源獲「2023年工程品質金質獎綠能工程項目(設計類)獎項」。照片／業者提供
怡和國際能源獲「2023年工程品質金質獎綠能工程項目(設計類)獎項」。照片／業者提供

怡和國際能源獲獎再傳捷報，該公司以進行高雄市立仁武高中的屋頂設置太陽光電發電設備標案， 拿下「2023年工程品質金質獎綠能工程項目(設計類)獎項」。公司並指出，將持續用心規劃設計每一座太陽能電廠，支持政府「2050淨零轉型」的目標，希望透過提高建築的能源效率，達到節能減碳的目的，共同為地球盡一份心力。

高雄市政府教育局在2021年辦理高雄市公有學校屋頂設置太陽光電發電設備標案，高雄市立仁武高中由欣雄（8908）天然氣公司得標，並委由怡和國際能源公司擔任規劃設計。怡和本著施工安全第一、減低施工影響，先採用空拍機拍攝建模，再進行案場規劃以及施工動線安排，進而全面提高工程品質。

首先更換全校共計11棟教學樓及活動中心的屋頂浪板，為能有效降低施工噪音影響學生上課品質，特別利用寒假期間加派人力，以最短時間更換12棟建物的屋頂，也避免遇到下雨天而導致室內漏水；其次， 為能發揮太陽能板最大化效益，對於遮陰範圍採用SolarEdge變流器來增加模組的發電效能；同時優化電纜線路徑，減少線損，以達到太陽能電廠的最佳效能；並設置監控系統加強管理，隨時監測發電量以及系統是否正常運轉。

而全區開挖路線達400米，在正式施工前多方評估最佳路線，施工過程中也時刻注意人員活動安全，開挖埋管完成後亦妥善回填路面，管溝施工品質良好，使用後無塌陷痕跡。另外， 施工過程採取分區吊料、分區安裝，以避免施工面積荷重過大，在吊掛時必備指揮手以管控地面人員的安全；每棟建物亦施作安全設施及維運步道，以確保工作人員安全。

太陽能電廠 太陽光電

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