泰國PCB高峰論壇明年2月29日登場 欣興等PCB代表與會
泰國近年成為PCB大廠投資重心，台灣電路板協會預告，將於明年2/29 在泰國當地召開PCB高峰論壇 ，由台陸泰三地PCB領袖分享布局策略，包含欣興（3037）、滬士電子等代表將與會。
台灣電路板協會指出，地緣政治下，全球供應體系面臨巨大的調整，泰國崛起成為國際投資的新焦點，兩岸合計超過20家PCB製造商宣布進駐，在此機遇下，為促進泰國產業鏈的合作與交流，健全在地的PCB生態系統，台灣電路板協會與電電公會將於2024年2月29日至3月2日在泰國曼谷偕同會員參與「泰國電子智慧製造系列展Intelligent Asia, Thailand」，集結供應鏈的力量。同期將於展期舉辦「泰國PCB高峰論壇」、「PCB先進技術論壇」、「PCB落地實務交流會」，邀請在泰投資指標性電路板企業做分享，搭建產業的交流平台。
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