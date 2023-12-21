推永續飲食 前乖乖總座廖宇綺創辦 Vegan Joy進行募資

由前乖乖總經理廖宇綺創辦的「Vegan Joy」，主要推動永續飲食，今年12月以「新世代永續蔬食組」在以飲食為主軸的募資平台「拾光FoodChill」募資，金額10萬元，目前已超越原訂募資金額，預計12月31日結束募資。

她表示，Vegan Joy從食材的挑選到生產、包裝的設計到製作，每一個環節盡可能做到不危害環境，選擇更友善的作法，嚴選台灣食材支持在地農產業，使用天然辛香料調味不過度加工，把關食品安全，提供消費者營養多樣又便利的蔬食新選擇。

在推廣永續飲食的同時，更實踐扶助弱勢、社會共融的承諾，Vegan Joy第一次推出募資企劃，則與台灣第一個零廢時尚品牌Story Wear合作，聯名推出環保時尚袋。本次聯名提袋出自數十位中高齡人士及身障者手工製成，經過布料整理、裁切修整及車縫，棉麻布料100%使用台灣布莊庫存布，賦予超過200碼的庫存布料新生命，不僅實用美觀，更希望讓友善循環從此展開。

世界氣象組織（WMO）在11月底的報告中指出，今年地球平均溫度預計會比工業化之前再增加華氏2.5度（攝氏1.4度），氣溫升高對地球生態造成的衝擊日益顯著。

畜牧業的溫室氣體排放量佔全球排放量的18%，比全球運輸業（鐵公路、輪船、飛機等等）碳排放量加總還高，畜牧業為了飼養牛羊豬雞等家畜需要大規模伐林，不僅會破壞自然環境與生態的平衡，牲畜所集體排放的甲烷，也會導致溫室氣體大量增加。

廖宇綺表示，人們吃的每一口食物、每次消費行為都與地球息息相關，面對氣候變化、全球糧食短缺等問題，Vegan Joy希望提供一套永續美食提案，為忙碌的現代人提供輕鬆、無負擔的飲食新選擇，從隨開即食的零食到增添美味的純素醬料，Vegan Joy以台灣在地食材、無動物性成分、不過度加工的三大原則，在營養和美味兼顧的同時，希望讓身體和地球都少一點負擔。

根據綠色和平的研究，一位台灣人只要一天不吃肉，能減少2.4公斤的二氧化碳排放；若所有台灣人民一天不吃肉，能減碳56,510公噸，她說，若能從簡單的飲食開始，做出小小的改變，相信可讓永續發生在生活每一天。 Vegan Joy植物肉乾，天然辛香料調味。Vegan Joy／提供

商品推薦