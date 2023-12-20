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永鑫能源完成大型漁電共生綠色融資 搶攻市場商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

由貝萊德旗下基礎設施業務100%投資之永鑫能源成功籌集了新台幣42億元（約1.34億美元）的綠色專案融資，用於興建六項漁電共生型太陽光電案場，裝置容量共計78MW。

永鑫能源於2022年10月已完成新台幣39億元（約1.25億美元）的太陽光電再融資專案。該專案中亦設有彈性增貸額度，可將貸款總額度提高至新台幣100億元（約3.2億美元）以納入新建資產。本次融資是基於該架構基礎，納入上述六座新案場。

此融資是台灣市場首見以國際銀行為主力（法國巴黎銀行、法國東方匯理銀行、渣打銀行）之大型漁電共生型太陽能案場融資，目前第一筆融資已到位，此額度將用以支應預計於2024年併網的12.5MW高雄漁電共生案件。

曾於2022年10月參與82 MW資產組合貸款的五間銀行皆參與了此次的專案融資，由永豐銀行擔任統籌管理銀行、擔保品管理行、帳戶管理行、法國巴黎銀行擔任避險協調人、法國東方匯理銀行擔任綠色貸款協調人、渣打銀行及玉山銀行。

貝萊德旗下氣候基礎設施投資團隊亞太區聯席負責人 Charlie Reid 表示：「我們非常樂見永鑫能源完成了台灣最大規模的漁電共生型太陽光電融資之一，這將加速永鑫能源的太陽能業務發展，並為當地提供穩定的再生能源。」貝萊德資本市場亞太區主管暨董事總經理 Michael Dennis 則表示：「我們很高興看到我們在資本市場的成熟經驗和專業能力，促成了永鑫能源這項增貸專案，並支持亞太區基礎設施產業的整體發展。」

永鑫能源董事長李豪表示：「作為台灣再生能源產業的領導者之一，我們很高興台灣接軌國際永續轉型的步伐，開啟綠色金融新里程。未來，我們期待在永續金融的推動下，整合財務資源，引領更多企業邁向淨零轉型，實現永續發展的共同目標。」永鑫能源執行長陳必揚表示：「永鑫能源光電案場的品質備受多方肯定，也是促使獲得綠色融資的主要原因，我們不僅僅替投資者創造長期價值，也會持續提供全方面的再生能源解決方案。」

永鑫能源這項貸款融資由 Mott MacDonald 擔任技術顧問及盡職調查，Marsh 提供保險盡職調查，KPMG 進行財務模型確信，DNV 提供綠色融資第二方意見外部驗證之服務。貝萊德旗下基礎設施業務及永鑫能源由 Clifford Chance、理律擔任法務顧問，銀行端由 Linklaters、常在擔任法律顧問。

太陽光電 新台幣 法國

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