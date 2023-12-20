彰化這區房市掀天翻地覆變化 透天晚買1年多付128萬

中科四期二林園區發展迅速，吸引了半導體封測大廠矽品精密、成運二林電巴園區等眾多國內外知名廠商的進駐，帶來區域產業發展的同時，也讓園區周邊的房市交易量能加速升溫。東森房屋研究中心彙整實價登錄，今年前三季彰化二林透天厝的平均成交總價高達805萬元，寫下歷史同期新高，且相較於去年同期的677萬元，短短1年時間就大幅增加了128萬，年漲幅近2成。

東森房屋彰化二林加盟店店東林政霖表示，彰化二林房價基期相對較低，又有科技題材、建設題材為區域房市增添亮點，未來房價繼續穩健成長的可能性很高，購屋民眾不妨加以參考。

林政霖指出，近年二林的房市發展的確發生了天翻地覆的變化，過去二林因地處偏僻，交通不便，導致區域房市交易相對封閉，較少有外地客群到此置產，新建案的數量也不多，區域房價漲勢相對平緩。

現在因有中科四期、二林客運轉運站、台76線東西向快速道路延伸線等利多題材的挹注，區域產業發展日漸活絡，工作機會與外來就業人口大量增加，還磁吸了不少外地建商進來獵地，同步帶動區域房市交易量能的快速升溫。

東森房屋彰化二林加盟店副理黃昱翔指出，目前二林的住宅交易主要集中在距離市中心約5~10分鐘車程的蛋白區、蛋殼區，市中心的屋主普遍比較惜售，且開價相對較高，相比之下，蛋白區、蛋殼區既可以共享市中心的生活機能，又更具價格優勢，因此備受小資族、首購族的青睞。

以二林買氣最熱絡的透天厝來看，目前二林蛋白區、蛋殼區新建透天的購買總價普遍落在800~900萬元，屋齡20年左右的中古透天購買總價普遍只要600~700萬元，與周圍其他主要都會區相比，CP值確實相當高。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，雖然今年有房市黑天鵝干擾市場，但是受惠於房價基期低和利多題材豐沛兩大優勢，彰化二林的房市交易量能仍有相當亮眼的表現，不僅交易量未見下滑，而且交易價格還再創歷史新高。

近期市場上已經有很多嗅覺敏銳的建商紛紛到二林購地插旗，新建案開價可以達到每坪26萬元上下的行情，預估隨著新建案的帶動、建設題材的發酵，以及中科四期二林園區持續吸引優質廠商進駐，二林房價未來補漲的可能性很高，有自住需求或打算長期持有的購屋民眾可以多關注。 二林街景。圖／東森房屋提供

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