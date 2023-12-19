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囤房稅2.0有多狠？會計師算給你看

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供

立法院今（19）日三讀通過《房屋稅條例》修正草案（囤房稅2.0），將於明年7月1日上路，資誠稅務法律服務副總經理歐陽泓分析，目前房市景氣並不熱絡，建商興建完成後餘屋銷售期拉長，雖新法有兩年緩衝期，但若建商過了兩年仍有餘屋，對建商持有成本將造成滿大影響。

歐陽泓指出，舊制與新制的主要差別在於，新制提高持有非自住住家房屋稅率，並採用全國總歸戶計算持有戶數，以決定多屋族適用稅率。

修法前，非自住住家房屋稅率介於1.5%至3.6%間，且以所有權人在各縣市房屋戶數決定適用稅率；修法後，非自住住家房屋稅率提高至2%至4.8%，且以所有權人在全國的房屋總戶數決定適用稅率。

歐陽泓表示，新制同時將自住房屋稅率自1.2%降低為1%，另針對特定非自住的住家用房屋，例如繼承取得可排除高稅率。

歐陽泓以台北市為例，假設個人持有五戶評定現值均為20萬的非自住住家房屋，以往多屋族最高稅率為20萬 x 五戶 x 3.6%（現行北市三戶以上最高稅率）=3.6萬元。

修法通過後，若假設個人持有的非自住住家共五戶，並假設最極端情況，這五戶所在地的地方政府，對於五戶適用稅率皆訂在最高稅率4.8%，以此試算稅額可能提高至4.8萬元（20萬x五戶 x 4.8%），稅額一次增加三分之一。

房屋稅 建商

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