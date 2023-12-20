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賴正鎰稱囤房稅2.0害物價漲 網看破酸「別演了」：少胡扯

聯合新聞網／ 綜合報導
全國商總主席賴正鎰。圖／業者提供
全國商總主席賴正鎰。圖／業者提供

立法院19日三讀通過房屋稅條例修正案（囤房稅2.0），將採全國歸戶、全數累進，2025年起適用，全國商總主席賴正鎰認為是「七傷拳」。PTT網友笑稱「有了急了，代表做對了」，還有人直言，選完不再補助油電當然萬物皆漲，跟囤房稅沒什麼關係吧，少在那胡扯」。

賴正鎰表示，政府以過多政策干預，只會更扭曲市場機制，例如房租提高及新屋售價統統轉嫁給租屋與買房者，明年元月起最低工資提高，軍警公教也都調薪，因應COP28聯合國氣候變遷大會碳權實施，加上電價調整，營建成本也還在上漲，所有物價勢必會再漲一波。

一名網友在PTT發文表示，囤房稅2.0趕在選前通過，建商立刻抱怨營建成本提高、物價會上漲、通貨膨脹更嚴重，他笑稱「有人急了，代表真的做對了」，他也好奇，「營建股沒什麼反應，是不是房價只會越打越高，獲利不必擔心？」

其他人則留言「對大建商來說應該是利多吧？完全沒對手」、「那他擔心啥？跟著漲價賣不會？」、「房價只會漲不會跌」、「短期會上漲，長期逼出非自住供需平衡會不會回穩呢」、「是有差？講的好像本來不會漲一樣」、「大不了通縮啊，炒房仔在那危言聳聽」、「沒這條房租就不會漲嗎？幽默喔」、「政府不干預物價就不會漲？說笑嗎」。

還有人留言「本來明後年就會漲價，囤房稅又不是主因」、「標準商人嘴臉」、「明年本來就會萬物必漲了，忘了他們還有電價要漲，台鐵票價、基本工資、還有天然氣也凍漲很久了，房租金也是連動的」、「哪一年不是萬物皆漲？」、「房價飆漲租金也跟漲，不抑制房價物價怎麼平穩？」、「又跑出來演戲」、「囤房稅沒過的時候，物價又沒跌」。

PTT 商總 囤房稅 房租 賴正鎰

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