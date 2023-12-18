聯貸320億 星宇擬購7架大型客機

金融圈人士透露，星宇航空將由台銀、土銀聯手籌組規模達三二○億元的聯貸案，採購七架Ａ三五○─九○○型廣體客機的大型中長程飛機，這不僅是星宇成立以來籌資規模之最，也是近十年來航空市場最大的聯貸案。

金融圈人士指出，相較於華航、長榮，新生代的星宇在擴建新機隊的需求很高，近一年來為了採購大型客機，已發起數筆聯貸案，近一年多來聯貸規模接近五百億元，成為國內布局疫後海外觀光商機最積極的航空業者。

根據星宇經營高層向銀行團說明的營運規畫，預計採購的七架客機除了是星宇航空未來的主力機型，星宇也規畫藉此大舉開拓歐美的轉機市場，並把全球航網布點更完整。

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