菜鳥工程師都住這？ 新竹這條街年約2萬半導體新人入駐

位於新竹科學園區旁，走路距離不到5分鐘的金山街，因為非常符合科技業「on call」的工作型態，又能避免通勤時段可怕的塞車困擾，加上商圈繁榮、生活機能佳，租金又十分親民，因此吸引許多初來乍到的工程師新人進駐租屋，所以又被外界形容為「新手村」。究竟，新竹金山街的獨特文化存在哪些生活景況？在那租房的工程師一定是菜鳥嗎？

轉彎就到竹科，金山街開店也配合工程師作息

位於新竹科學園區外圍，緊鄰友達光電、聯發科總部等國際科技大廠的金山街，是許多剛出社會工程師會選擇的落腳之處。

首要原因，自然是因為金山街位於黃金地段，轉個彎就到竹科，對於必須隨傳隨到的工程師來說，簡直是完美的安身住所。

加上這一條才約1000公尺的道路，因為入住滿滿的工程師，所以熱鬧非凡，從街頭走到街尾，沿途就有上百家店可供消費者選擇，項目包含手搖飲店、夾娃娃機店、酒吧、小吃攤、火鍋店和鹹酥雞店等，其中甚至不乏24小時營業的業者，顯見金山街獨特的不夜城文化。

有趣的是，金山街的商家，就算並非全天候開店，老闆也多選擇經營宵夜場，直到隔日中午才店休，因為該時段正是工程師下班或輪值上班的尖峰時刻。

不僅如此，金山街還有一大特色，那就是飲料店數比便當店還多，因為對於高壓工作的工程師來說，坐下來好好吃一頓飯的時間實在太過奢侈，不如隨時隨地來一杯涼飲，就算當天被客戶追趕進度、機台問題難以解決，趁空檔喝上一口甜滋滋的飲品，心情也許就能療癒許多。

金山街租屋走路就能上班！工程師on call首選

然而，正因為金山街地理位置、生活機能都對竹科新鮮人十分友善，所以也漸漸成了房東眼中，永遠不缺租客的金雞母地段。

其中還有房東會直接看準穩定高薪的工程師客群，提供拿有竹科員工識別證的房客租金優惠，或讓鄰近的清華大學等畢業生搶先入住，趕上求職季租屋商機。

但也因為金山街的租賃市場供不應求，所以儘管離市中心不算近，月租金可能還是會貴上1、2000元，如以5坪套房來說，價格約在8000元上下，假使家電、家具或裝潢全新，那租價會再上看至10000元左右。

可仔細想想，金山街替新手工程師省下的油錢和通勤時間，似乎也差不多，仍是許多資淺工程師的居住首選，否則以24小時待命的工作性質來說，他們待在家的時間可能也只剩睡覺。

3年要脫離「新手村」，金山街老鳥工程師嘆低調

不過怎麼說，金山街終究還是「新手村」，是撐起台灣半導體產業1、2萬名底層新血，一圓買房夢的前哨站。

因此當竹科人累積4、5年工作經驗，每年坐領公司股票的分紅，慢慢轉為職場老鳥，只要手頭存款豐厚，有好幾桶金，足以應付購屋頭期款，那通常就會外移搬遷，轉往其他居住條件更好的地區生活，好比返鄉、出差都方便的竹北高鐵站一帶，繼續為人生築夢，也連帶讓金山街，每年更換一批又一批社會新鮮人入住。

換言之，脫離金山街「新手村」就等於人生升級，職涯打怪練等成功，開創全新里程碑，也能過上更好的生活。

因此平均來說，新進工程師入住金山街約3年就會搬走，假如待太久，很可能就會被笑虧「菜味很重」，這也是為什麼，有些工程師寧可把金山街當成臨時休息站，對住所保密到家。

職場老鳥只要手頭存款豐厚，通常就會外移搬遷，好比返鄉、出差都方便的竹北高鐵站一帶。取自台灣高鐵

工程師購屋搶登！竹科「新手村2.0」成下階段目標

值得一提的是，不少原來住在金山街的工程師，會把新竹東區「關埔重劃區」視為里程碑目標，因為該處自2007年起開始都市更新，是最接近竹科園區的重劃區，近年也有許多建案陸續完工並交屋。

加上「關埔重劃區」周遭公共設施充足完善，又坐擁美式大賣場好市多（Costco）能採購大量食材與家用品，同時還位於關埔國小明星學區，種種加分優勢，著實都非常適合工程師成家立業，彷彿是竹科「新手村2.0」，也難怪住在金山街的工程師都會盼望自己早日媳婦熬成婆，正式晉級為有殼蝸牛。

（本文出自2023.12.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

商品推薦