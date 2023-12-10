儒鴻11月營收符合預期 法人估2024獲利可望回升

儒鴻公布11月營收年增8.3%、月增3.6%，法人機構表示，業績表現符合預期。分析師指出，儒鴻受惠於開始出貨2024年新產品，帶動營收持續回升，目前訂單能見度已到明年第2季，由於客戶的訂單穩定度已經提高到接近疫情前的水準，擺脫先前短急單的下單節奏，顯示品牌及通路商對銷售存在一定的信心。

預期明年第1季儒鴻隨著成衣訂單增加、可帶動營收維持強勁的水準，預估單季4營收82.1億元，年增26.4%、季減7.4%，但因成衣訂單外包的比例上升及原料成本上升，毛利率將略降，預估每股稅後純益（EPS）約5.3元。

從個別品牌來看，Nike 與 Lululemon 近四季的營收大致維持成長，Nike 庫存金額雖仍高於疫情前水準，但約自高點下降一成，Lululemon 的存貨則隨營收成長而下降有限；庫存問題在主要品牌已受到控制，對未來的成衣服飾需求持正向看法，有利儒鴻2024年獲利回升。

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