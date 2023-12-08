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台北首間寶可夢中心8日開幕 消費可獲得開幕紀念特典卡
「Pokémon Center TAIPEI（寶可夢中心台北）」今（8）日在新光三越台北信義新天地A11開幕。這是繼新加坡之後，寶可夢中心在日本海外的第二家分店。店門口可以看見皮卡丘和快龍，店鋪設計則以被天空和海洋環繞的風景形象呈現出島嶼風光。
當天舉行開幕儀式，除了介紹慶祝開幕的紀念商品外，台北的皮卡丘也驚喜現身，吸引眾多寶可夢粉絲們共襄盛舉。
寶可夢中心台北推出了以台灣夜市及水果為靈感的商品，在夜市攤販的熱鬧氛圍中被水果包圍的寶可夢們登場。別具特色的皮卡丘、胖丁、快龍、熊寶寶等毛絨玩具，以及茶壺和茶杯，以及配合台灣外帶文化推出的便當袋、飲料杯套、環保袋、附蓋環保吸管等多樣以台灣為主題的商品。
入口處的皮卡丘和快龍身後的LED牆將播放為寶可夢中心台北量身打造的特別影片，而店內也設有寶可夢系列遊戲影片區及寶可夢集換式卡牌遊戲的對戰區。
為慶祝寶可夢中心台北開幕，寶可夢中心台北及新光三越台北信義新天地將自8日起發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」。詳細發放規則、發放點位及時間請見寶可夢官方網站及寶可夢各社群帳號，數量有限發完為止。
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